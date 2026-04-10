No es una situación nueva. Ya desde antes de que se acordara la tregua, Irán estaba cobrando por el paso de embarcaciones. Incluso contaría con una tarifa, que ronda los 2 millones de dólares, según algunos medios.

Por un lado, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha cuestionado esta pretensión de Irán, ya que “no existe ningún acuerdo internacional que permita la introducción de peajes en esta vía”, indicó el secretario general Arsenio Domínguez.

Lo mismo ha señalado la Unión Europea. El portavoz de Exteriores de ese bloque, Anouar El Anouni, enfatizó que el paso debe ser gratuito “como cualquier otra ruta marítima”, y se amparó en el derecho internacional.

Y, en la misma línea, el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos señala que “el derecho internacional reconoce el derecho de libre tránsito”. Sin embargo, Irán no lo reconoce, aunque sí admite el derecho de paso inocente a través de sus aguas territoriales.

“La diferencia está en que este puede ser suspendido mientras que el derecho de libre tránsito no. Está reconocido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, del cual Irán no es parte”, puntualizó, aunque la pretensión de Irán iría contra la práctica internacional. “Sería irrazonable que se pretenda cobrar un peaje. No conozco un precedente en términos del derecho internacional moderno sobre el cobro de peajes”.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, informó la agencia EFE. Los buques que transiten el estrecho “deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito”.

Además… Una diferencia importante El estrecho de Ormuz es un canal natural, desde el punto de vista geográfico, que sirve como cuello de botella marítimo. Si bien es cierto que implica el tránsito de varios países como Arabia Saudita, Kuwait, Catar, Irak, solo la parte más angosta de Ormuz limita con Irán y con Omán. Es punto importante para la economía mundial y de libre tránsito. Pero hay canales que sí requieren cobro, como el canal de Panamá. "El canal de Panamá es una obra, no es un canal natural, que se hizo con una inversión gigantesca y exige todo un funcionamiento para que los barcos pasen e implica muchos costos", indicó el analista internacional Francisco Belaunde.

De esa manera, una ruta de entrada va desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la salida seguirá el trayecto inverso.

Para el internacionalista Francisco Belaunde, “es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional” que se cobren cupos o peajes, pero como Irán tiene el control de esas zona se puede permitir eso.

Pero la idea de un peaje no parece ser solo de Irán.

“Es una forma de protegerla, y también de protegerla de muchas otras personas”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump a ABC News, en un primer momento, pero el jueves 9, un día después, advirtió a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz.

La guerra que lo cambió todo

Aun no se sabe qué pasará con Ormuz, pero si en algo coinciden los analistas es que la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel le dio un giro de 180 grados.

“El problema es que es algo que no existía antes de la guerra. T ras la guerra Irán ya tendría una ventaja que antes no tenía: ilegal pero la tendría", indicó Belaunde sobre el control de este estrecho.

Un gran número de buques se han mantenido fuera del estrecho de Ormuz debido al riesgo de ser atacados. (Foto: AFP)

A lo largo del mes de conflicto, los misiles han volado por encima de los buques en el Golfo Pérsico. (Foto: AFP)

Además, el docente de la Universidad de Lima también indicó que el bloqueo de Ormuz podría ser una herramienta de negociación, con lo que Irán puede exigir la eliminación de sanciones. “El problema está en que ellos tienen el control de esas zona”, indicó.

Por lo que se sabe, durante el desarrollo de la guerra solo algunas embarcaciones de China, Pakistán e India lograron transitar, e incluso se habría establecido una tarifa.

Para Chávez Mazuelos es un mal precedente.

“Al margen de lo que haya sucedido hasta el momento, la pretensión de Irán es activar este tipo de cobro de ahora en adelante. Nos lleva a una situación totalmente distinta a la que existía antes porque antes de la guerra el estrecho estaba totalmente abierto, no había restricción para transitar a través de él” , explicó.

¿Tiene Irán capacidad para imponerse?

Existen muchas dudas sobre la capacidad de Irán. En poco más de un mes ha sido bombardeada varias veces, perdiendo su fuerza aérea, marítima. Se cree que habría unos 3 mil fallecidos, entre los que se cuenta gran parte de la cúpula del gobierno con el anterior líder supremo Alí Jamenei. ¿Cómo puede imponer un bloqueo?

Ambos analistas consultados coinciden en que no se necesita mucho poderío militar para cerrar el estrecho de Ormuz, desde un punto de vista militar.

Mapa con las rutas alternativas propuestas por Irán en el estrecho de Ormuz. / Europa Press / Europa Press

“Basta que Irán ataque a uno o dos barcos y las empresas navieras no van a querer pasar más por allí” , indicó Belaunde.

Según el diario español "El País“, son unos 83 buques los que han cruzado el estrecho desde el 30 de marzo, todos cargados con petróleo y sus derivados. En realidad es una cifra muy reducida frente a los 700 buques semanales que cruzaban Ormuz antes de la guerra

Irán sigue controlando el estrecho. Esa es la realidad. Y para eso aun cuenta con elementos como drones y misiles que están en instalaciones fortificadas.

“Siguen teniendo la capacidad de hacer daño. Para poder generar una disrupción habría que llevar a cabo una operación terrestre que sería costosísima”, explicó Chávez Mazuelos sobre la posibilidad de detener a Irán.

La mayor tensión ahora

Hoy el estrecho de Ormuz gana protagonismo al inicio de la tregua.

“En el control del estrecho de Ormuz es donde Irán ha encontrado su mayor arma de carácter asimétrico, no solamente en contra de Estrados Unidos, Israel y los países del Golfo, sino en contra de la economía mundial” , explica Chávez Mazuelos.

Y es que por el estrecho transita aproximadamente el 20% del petróleo crudo global, fertilizantes, gas natural, alimentos y otra gran variedad de productos.

Para el docente de la Academia Diplomática del Perú, “es palanca de poder muy importante que Irán entiende que tiene que maximizar de cara a una negociación”.

En tanto, Belaunde plantea que esto es lo más urgente que se debe resolver, aun por encima del enriquecimiento de uranio en Irán, que debería debatirse en las dos semanas de tregua.

“Lo más urgente es básicamente el tema del estrecho de Ormuz y por supuesto el tema de Líbano, donde vamos a ver si Israel continúa con sus bombardeos”, indicó.