Hamás dice que el boicot de delegados de la ONU a Netanyahu evidencia el “aislamiento” de Israel

Hamás afirmó que el boicot por numerosos delegados al discurso del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU este viernes demostró el “aislamiento” de Israel como resultado de la guerra en Gaza.

“El boicot al discurso de Netanyahu es una manifestación del aislamiento de Israel y las consecuencias de la guerra de exterminio”, afirmó en un comunicado Taher al Nunu, un alto cargo del comité político de Hamás.

Durante la intervención de Netanyahu en la ONU, decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie y se ausentaron a modo de protesta. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

Se desconoce si había habido una concertación previa entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta, que sumó a cerca de un centenar de delegados.

Benjamin Netanyahu durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos -reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes- habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Estos últimos aplaudieron en varias ocasiones al primer ministro, entre vítores, y de algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana de alto nivel.