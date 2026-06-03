El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araqchi, afirmó el miércoles por la noche que no hay “ningún progreso tangible” en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia Tasnim.

“Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación”, declaró el canciller.

Indicó además que “el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región”.

Horas antes, Irán advirtió que un ataque a Beirut desencadenaría una “reanudación a gran escala de la guerra” en Oriente Medio, en un momento en el que Israel intensifica las operaciones contra el grupo libanés proiraní Hezbolá.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP) / AHMED HASAN

“Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia de noticias Tasnim. “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para atacar a Israel si ataca Beirut”, añadió.