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Mujeres iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán el 3 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Mujeres iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán el 3 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araqchi, afirmó el miércoles por la noche que no hay “ningún progreso tangible” en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia Tasnim.

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