Indicó además que “el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región”.
Horas antes, Irán advirtió que un ataque a Beirut desencadenaría una “reanudación a gran escala de la guerra” en Oriente Medio, en un momento en el que Israel intensifica las operaciones contra el grupo libanés proiraní Hezbolá.
“Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia de noticias Tasnim. “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para atacar a Israel si ataca Beirut”, añadió.
Donald Trump moderó este domingo 24 de mayo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. (AFP)