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Esta captura de video, tomada de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 3 de junio de 2026, parece mostrar los daños en el aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque. Foto: UGC / AFP
Esta captura de video, tomada de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 3 de junio de 2026, parece mostrar los daños en el aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque. Foto: UGC / AFP
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Kuwait detectaron y respondieron este miércoles a un total de 13 misiles balísticos y 17 drones lanzados por Irán contra el país árabe, en unos ataques que causaron importantes daños en el aeropuerto, provocaron la muerte de un ciudadano indio y causaron heridas a más de 60 personas.

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