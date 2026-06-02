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Resumen

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Fuerzas del ejército kuwaití y francés participan en un simulacro conjunto denominado "Perla de Occidente", celebrado en el campo de tiro de al-Udaira, a 95 km al noroeste de la ciudad de Kuwait, el 8 de diciembre de 2022. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
Fuerzas del ejército kuwaití y francés participan en un simulacro conjunto denominado "Perla de Occidente", celebrado en el campo de tiro de al-Udaira, a 95 km al noroeste de la ciudad de Kuwait, el 8 de diciembre de 2022. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia AFP

El ejército de Kuwait anunció el miércoles que su defensa aérea interceptó ataques de misiles y drones “hostiles”.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.