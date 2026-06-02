El ejército de Kuwait anunció el miércoles que su defensa aérea interceptó ataques de misiles y drones “hostiles”.
El país petrolero del Golfo, un aliado de Estados Unidos, ha sido blanco de ataques iraníes desde el inicio de los ataques israeloestadounidenses contra Irán, en febrero.
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“Cualquier sonido de explosiones es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan estos ataques hostiles”, indicó en X el ejército kuwaití, sin precisar su origen.
La agencia noticiosa estatal KUNA reportó que las sirenas de ataque aéreo se activaron por segunda vez por la noche.
Kuwait dijo el lunes que había derribado una andanada de misiles y drones, y su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que Irán es “totalmente responsable de estos atroces ataques”.
Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos en la región dijo que sus fuerzas “interceptaron exitosamente dos misiles balísticos iraníes dirigidos a las fuerzas estadounidenses en Kuwait”.
Donald Trump moderó este domingo 24 de mayo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. (AFP)
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