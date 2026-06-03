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Fotografía de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Ronen Zvulun
Fotografía de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Ronen Zvulun
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, restó importancia este miércoles a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que le llamó “loco” en una reciente conversación telefónica.

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