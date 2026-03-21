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Los servicios de emergencia inspeccionan el lugar de un ataque con misiles iraníes en Arad en la madrugada del 22 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
Los servicios de emergencia inspeccionan el lugar de un ataque con misiles iraníes en Arad en la madrugada del 22 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles de Irán registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.

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