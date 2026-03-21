Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Humo se eleva desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, tras un ataque de Irán el 14 de marzo del 2026. (Foto de AFP).
Humo se eleva desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, tras un ataque de Irán el 14 de marzo del 2026. (Foto de AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Irán atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas, informaron este domingo medios iraníes, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara al país persa con nuevos ataques si no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.