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Una columna de humo se eleva sobre Bagdad, la capital de Irak, tras un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos el 16 de marzo de 2026. (AFP).
Una columna de humo se eleva sobre Bagdad, la capital de Irak, tras un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos el 16 de marzo de 2026. (AFP).
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Por Agencia AFP

Un incendio se desató en la noche del lunes en la azotea de un hotel de la Zona Verde de Bagdad, un perímetro fortificado donde están las embajadas, y el Ministerio del Interior informó que no registró víctimas ni daños por el impacto del “proyectil”.

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