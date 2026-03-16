Un incendio se desató en la noche del lunes en la azotea de un hotel de la Zona Verde de Bagdad, un perímetro fortificado donde están las embajadas, y el Ministerio del Interior informó que no registró víctimas ni daños por el impacto del “proyectil”.

Dos fuentes de seguridad iraquíes indicaron que un ataque con drones tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos, situada en la misma zona que el Hotel al Rasheed, dentro de la Zona Verde.

La calle quedó bloqueada por un importante despliegue de seguridad, con bomberos y ambulancias presentes, observó un corresponsal de AFP.

A drone hit Baghdad’s Al-Rashid Hotel, hitting an upper floor and causing an explosion and fire.



The hotel hosts the EU delegation and several European diplomatic offices. pic.twitter.com/UIGFoRTjKx — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

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