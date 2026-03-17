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Un edificio afectado por un ataque en Ramat Gan, Tel Aviv, Israel, el 17 de marzo de 2026. (Servicio de Emergencias MDA / EFE)
Un edificio afectado por un ataque en Ramat Gan, Tel Aviv, Israel, el 17 de marzo de 2026. (Servicio de Emergencias MDA / EFE)
/ Servicio de emergencias MDA
Por Agencia AFP

Dos personas murieron la madrugada del miércoles cerca de Tel Aviv, según los servicios de emergencia, en un lugar en el que la policía de Israel había informado de la caída de fragmentos de cohetes lanzados desde Irán.

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