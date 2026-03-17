Dos personas murieron la madrugada del miércoles cerca de Tel Aviv, según los servicios de emergencia, en un lugar en el que la policía de Israel había informado de la caída de fragmentos de cohetes lanzados desde Irán.

Los socorristas de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, difundieron imágenes que muestran daños importantes, en particular un vídeo de un coche en llamas y escombros procedentes de varios lugares.

“Hemos visto humo saliendo de un edificio muy dañado, cuyas ventanas estaban rotas”, declaró Inbar Green, socorrista de Magen David Adom.

Con estas dos son ya 14 los israelíes muertos en la guerra en Oriente Medio, al final de una jornada de intensos bombardeos llevados a cabo por Israel contra objetivos en Irán y el Líbano.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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