Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.

“Los equipos de búsqueda y rescate se dirigen a varios lugares del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Se ruega a la población que evite congregarse en estas zonas”, urge el último comunicado castrense.

Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.

La policía israelí y los equipos de emergencia trabajan en el lugar de un ataque con misiles iraníes en una zona residencial de Tel Aviv, Israel, el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN). / ABIR SULTAN

“Llegamos al lugar y vimos un gran cráter, daños en edificios y coches en llamas. Inmediatamente comenzamos las labores de extinción y las búsquedas en los edificios para rescatar a personas atrapadas”, detalla en un comunicado el subcomandante de Bomberos, Ilan Russo.

Los bomberos habían informado, poco antes, de otros dos fuegos causados por la caída de metralla en la ciudad de Rosh HaAyin, en un descampado, y en la localidad de Netanya, también en un área al aire libre, como consecuencia de un reciente bombardeo.

Equipos de emergencia israelíes trabajan en el lugar de un ataque con misiles iraníes en una zona residencial de Tel Aviv, Israel, el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).

Pasada la madrugada, Israel detectó además el lanzamiento de proyectiles hacia el norte del país, por lo que equipos de emergencias del Magen David Adom fueron desplegados a las ciudades de Nesher y Haifa, donde un hombre resultó herido leve.

Los paramédicos también llegaron a la sureña Beersheva la mañana de este martes, tras haber recibido informes de dos lugares afectados por fragmentos tras un ataque iraní, sin causar víctimas.