Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un edificio dañado en el lugar de un ataque con misiles de Irán en Tel Aviv, Israel, el 24 de marzo de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Un edificio dañado en el lugar de un ataque con misiles de Irán en Tel Aviv, Israel, el 24 de marzo de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.