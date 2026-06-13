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El ejército libanés señaló posteriormente que uno de sus soldados resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un dron israelí en la carretera entre Kfar Remman y Nabatiyeh. Foto: Abbas FAKIH / AFP
El ejército libanés señaló posteriormente que uno de sus soldados resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un dron israelí en la carretera entre Kfar Remman y Nabatiyeh. Foto: Abbas FAKIH / AFP
/ ABBAS FAKIH
Por Agencia AFP

Líbano informó este sábado de nuevos ataques en el sur del país, mientras que el ejército de Israel emitió alertas de evacuación y advirtió que atacaría de nuevo al movimiento proiraní Hezbolá.

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