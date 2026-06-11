La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos.

“No se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos”, señaló Fars, que dijo citar a lo que describió como una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber cancelado ataques previstos contra Irán y mencionó la firma de un posible acuerdo con Teherán.

“Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido examinadas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (...) cancelado los ataques aéreos y los bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche”, escribió Trump en Truth Social.

“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, prosiguió.

“La fecha y el lugar de la firma se anunciarán en breve”, añadió.

Ningún responsable iraní ha reaccionado oficialmente a las declaraciones del presidente estadounidense.