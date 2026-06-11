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El 10 de junio de 2026, en la plaza Vanak de Teherán, una pancarta gigante que muestra misiles de Irán y una espada perteneciente al imán Ali, el primer imán de los chiítas. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
El 10 de junio de 2026, en la plaza Vanak de Teherán, una pancarta gigante que muestra misiles de Irán y una espada perteneciente al imán Ali, el primer imán de los chiítas. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos.

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