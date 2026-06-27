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En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en 1.430 las personas fallecidas, en 3.238 los heridos y 3.142 familias damnificadas. Foto: EFE/ Ronald Peña R
En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en 1.430 las personas fallecidas, en 3.238 los heridos y 3.142 familias damnificadas. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos 1.430 muertos y graves daños materiales.

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