Fotografía de un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, este miércoles, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña
Agencia EFE

Vence el plazo de Venezuela a aerolíneas sin anuncio sobre sanciones o permisos

El plazo de 48 horas que otorgó el a las aerolíneas para que terminó este miércoles sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su decisión de revocar los permisos de “vuelo permanente” o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.

Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines han anunciado la suspensión de sus vuelos tras la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del mar Caribe, en medio del despliegue militar que Washington mantiene en la región.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump insiste en que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”

El Ejecutivo de advirtió este martes a las aerolíneas que tenían hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de vuelo.

Sin embargo, las compañías aéreas españolas consultadas por EFE dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que pidió no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe.

Un hombre camina frente a una pantalla con información de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña
Un hombre camina frente a una pantalla con información de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto de vuelo con las líneas Iberia, Plus Ultra y Air Europa.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también anunciaron la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, tras la recomendación de AESA.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)

