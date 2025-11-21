El reciente Campeonato Sudamericano de BMX contó con una participación destacada por parte de la representación peruana, pues dos deportistas nacionales consiguieron llegar al podio en la competición.

Williams Pérez, tres veces campeón nacional de BMX flatland, logró la medalla de oro de esa disciplina en el certamen realizado en la ciudad colombiana de Armenia. Con antecedentes como haber sido campeón Panamericano de flatland en 2023 y subcampeón en 2025, era uno de los grandes favoritos del evento.

El ciclista nacional se impuso con una rutina que sumó 73,66 puntos, superando a los colombianos Esteban Palencia y Nelson Roldán, quienes completaron el podio tras alcanzar 63,33 puntos y 49 puntos, respectivamente.

Otro rider peruano, Arnol Montañez, también le dio una alegría al país al lograr la presea de plata en la categoría freestyle.

Montañez llegaba al evento llevado a cabo en la Villa Deportiva Ancízar López con un importante historial de cuatro campeonatos peruanos de BMX freestyle, dos subcampeonatos panamericanos y una medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos.

Su rutina le valió 90 puntos, ubicándose por detrás del ciclista local Sebastián Cuéllar, quien sumó 92,67 puntos. El podio lo completó el chileno Iván Galdames, que obtuvo 85,67 puntos.

