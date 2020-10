Conforme a los criterios de Saber más

En una reunión de Zoom o una partida de Among Us en Discord, las preguntas serían difíciles de responder entre los integrantes. ¿A qué juega Lapadula?, ¿cuáles son sus virtudes y debilidades? y ¿qué diferencias marcaría de manera inmediata en la Selección Peruana? De Paolo Guerrero o Raúl Ruidíaz, definitivamente hay un consenso sobre lo que uno da y no, pero en cuanto al atacante del Benevento, la incertidumbre solo quedaría despejada cuando juegue por la Selección, y pueda acoplarse a entrenamientos en Videna con sus compañeros.

Peleador de balones en todo frente de ataque, y moviéndose en todo el área, así se ha mostrado Lapadula en partidos de la Serie A con el AC Milan, Genoa, Lecce y su actual club. ‘Lapagol’, como tiernamente a veces se escribe de él en redes sociales, es un futbolista que sabe aguantar la pelota de espaldas, que apenas la recepciona, abre el campo a sus compañeros como también tiene las cualidades técnicas y físicas para dirigir un ataque, con un destacable regate y velocidad, pero… ¿qué más hay sobre este jugador que cumple 31 años en febrero?

Los resúmenes de YouTube no son suficientes para un análisis completo como también puedo estar seguro que pocos (prácticamente nadie) le ha visto 10 partidos completos en su paso por la Serie A, para sentarlo en base como un posible ‘killer’ en las Eliminatorias.

No cuestiono al jugador en sí, porque tiene talento para mantenerse en una de las cinco principales ligas del mundo, aunque sí hay una desesperación colectiva que se acrecienta en las redes sociales, por encontrarle un reemplazo a Paolo como Jefferson.

Pretendamos que Lapadula es una buena opción de ataque que llega a sumar a la Selección de cara a las Eliminatorias y no una solución de gol inmediata que necesitamos para la fecha doble.

Lapadula no es Messi y ni el mismo Messi ha podido solucionar todos los problemas que hay en Argentina. Como el mismo Butrón resaltó recientemente en una nota, “no me parece saludable tanta expectativa individual en un deporte colectivo”. Y, claro, a la Blanquirroja lo que le sobra al mando es el juego en conjunto, pero ese conjunto ¿podrá complementarse con Lapadula?

Que tramite el DNI y se ponga la camiseta la Selección, pero no confiemos ciegamente en que un jugador pueda resolver, porque el equipo de Gareca siempre nos ha mostrado que el colectivo es lo que nos ha dado triunfos para seguir creyendo en Perú.

