1926: Nuevos atropellos en Tacna

Un nuevo crimen realizado por Chile en Tacna revela que el detentador de nuestros territorios sigue haciendo burla de los más sagrados principios del derecho de gentes y se obstina en imposibilitar el plebiscito ordenado por el laudo de Washington. Un telegrama anuncia que 150 votantes peruanos que de Arica se trasladaron a Tacna, bajo el amparo de las garantías ofrecidas a nuestros compatriotas por la comisión plebiscitaria para que ejercieran sus derechos, fueron atacados brutalmente por turbas chilenas. Como consecuencia de la agresión, hay treinta heridos, dos de gravedad.

