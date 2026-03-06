El Comercio
1926: Nuevos atropellos en Tacna

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    Un nuevo crimen realizado por Chile en Tacna revela que el detentador de nuestros territorios sigue haciendo burla de los más sagrados principios del derecho de gentes y se obstina en imposibilitar el plebiscito ordenado por el laudo de Washington. Un telegrama anuncia que 150 votantes peruanos que de Arica se trasladaron a Tacna, bajo el amparo de las garantías ofrecidas a nuestros compatriotas por la comisión plebiscitaria para que ejercieran sus derechos, fueron atacados brutalmente por turbas chilenas. Como consecuencia de la agresión, hay treinta heridos, dos de gravedad.

