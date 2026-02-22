El Comercio
Cuando el fútbol se convierte en territorio de marca

“Las marcas no compiten solo por atención, sino por significado dentro de momentos compartidos”, dice Luis Miguel Sánchez Tapia, CEO Havas Perú Bolivia.

    Luis Miguel Sánchez Tapia
    Por

    CEO de Havas Perú y Bolivia.

    Hay rituales que no necesitan explicación. En el Perú, el fútbol es uno de ellos. Y cuando se aproxima una competencia del tamaño de un Mundial, ese ritual se vuelve espejo de muchas otras cosas que también importan: identidad, pertenencia, emoción y, claro, consumo. Pero no se trata solo de emoción; los números también cuentan una historia que vale la pena entender.

