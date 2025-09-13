Cuidado con el corazón

La muerte del periodista Jaime Chincha, de apenas 48 años, por un paro cardíaco fulminante, ha generado mucha tristeza en las salas de redacción y mucha preocupación porque hace solo siete años murió Daniel Peredo por la misma causa cuando tenía también 48 años.

Se considera paro cardíaco cuando el corazón deja de latir de forma repentina. Medline Plus, la página estatal de los Estados Unidos dedicada a la información sobre medicina, indica que el corazón deja de latir porque la sangre no realiza la circulación por el cerebro y otros órganos vitales.

Las muertes por paro cardíaco no son un problema solo del Perú. En el 2021, en pleno partido de Eurocopa, el jugador danés Christian Eriksen, de 29 años, sufrió un paro cardíaco que para la tranquilidad de sus familiares se logró tratar a tiempo. Lamentablemente, esa reacción no pudo repetirse con Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay, de 27 años, quien sufrió el mismo ataque en un partido del 2024 y se sumó al número de víctimas mortales que lleva este mal.

Sin embargo, el paro cardíaco no es el único puente que nos lleva a la muerte. Existen otras alteraciones similares a este mal, como la insuficiencia cardíaca o las arritmias. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad urgente de realizar cada año un chequeo médico y de llevar además un estilo de vida saludable.

Un estudio de la Escuela de Medicina de Yale indica que las personas que reportaron un alto índice de estrés, antecedentes de depresión y otros factores psicosociales tenían más probabilidades de sufrir un infarto.

Aunque tenemos probabilidades de padecer este mal, podemos evitarlo con chequeos a tiempo, una buena alimentación y no dejarse vencer por el estrés. Cuidemos nuestro corazón que es el reloj del tiempo en nuestras vidas.