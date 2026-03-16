Resumen

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Tras completarse el traslado del 100 % de las estructuras metálicas de los puentes hacia Arequipa, el concesionario Covisur inició el armado del primer puente modular | Foto: MTC
Tras completarse el traslado del 100 % de las estructuras metálicas de los puentes hacia Arequipa, el concesionario Covisur inició el armado del primer puente modular | Foto: MTC
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, informa que hoy se iniciaron los trabajos de armado de los dos puentes modulares en el km 24 de la Variante Uchumayo, en la provincia y región de Arequipa.