El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, informa que hoy se iniciaron los trabajos de armado de los dos puentes modulares en el km 24 de la Variante Uchumayo, en la provincia y región de Arequipa.
Esta intervención permitirá recuperar progresivamente en tránsito vehicular en esta importante vía, facilitando el desplazamiento seguro de los ciudadanos, el transporte de mercancías y la continuidad de las actividades económicas en el sur del país.
Tras completarse el traslado del 100 % de las estructuras metálicas de los puentes hacia Arequipa, el concesionario Covisur inició el armado del primer puente modular. Cada estructura tendrá una longitud de 60 metros, contará con pasarela peatonal y una capacidad de carga de hasta 48 toneladas.
La implementación de estos puentes forma parte de las acciones coordinadas entre el MTC y el concesionario para restablecer el tránsito en la zona, mientras se desarrolla la solución técnica definitiva para el puente Uchumayo.
El MTC indicó que continuará supervisando y articulando esfuerzos con el concesionario para asegurar el avance oportuno de estas labores, con el objetivo de restituir la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los miles de usuarios que diariamente transitan por esta vía estratégica de la región Arequipa.
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