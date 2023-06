Con 82 votos a favor, 14 en contra y 20 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la norma que propone modificar diversos dispositivos legales para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana.

El titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL) destacó que el artículo 44 de la Constitución Política del país establece que uno de los deberes primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.

En esa línea, señaló que se ha elaborado una propuesta legislativa que llega al Pleno por tercera vez, con un documento que ha sido consensuado por las diferentes bancadas.

“Estamos en contra de una migración desmedida. Han permitido que ingresen extranjeros sin identificación, debemos tomar medidas urgentes y herramientas al Ejecutivo para facilitarle su labor”, dijo el parlamentario.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 78 del reglamento congresal, transcurridos siete días calendario será sometido a segunda votación.

Con 82 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 621, 1554, 2811, 4264, 4376 y 4810. pic.twitter.com/6PhGK8hMr0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 15, 2023

Observaciones a la norma

El congresista Alejandro Cavero (AvP) señaló que esta norma “tiene inconsistencias y puntos peligrosos”. En tanto, Eduardo Salhuana (APP) dijo que “es importante que el entusiasmo se encauce de manera correcta. Los supuestos que se incluyen en esta propuesta no representan los principios de equidad y proporcionalidad”.

En esa línea, José Balcázar (PB) fue tajante al afirmar que este es un proyecto demagógico, pues “los delincuentes están en la cárcel y para ellos no es esta ley, no pretendamos expulsar por expulsar”. Finalmente, Ruth Luque (CD-JP) indicó que “todas las observaciones, se han planteado en el seno de la comisión, y no se han tomado en cuenta”.