La empresa ferroviaria Perú Rail confirmó este martes el inicio del traslado de los buses de la compañía Inversiones San Antonio de Torontoy, que próximamente operarán en la carretera Hiram Bingham, vía que conecta la localidad de Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) con la ciudadela inca de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba.

De acuerdo con el comunicado, el proceso se desarrolla tras el consenso alcanzado entre las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy, junto con un plan de contingencia aprobado por la Municipalidad Provincial de Urubamba para garantizar el transporte turístico.

Hoy, 23 de septiembre de 2025, comenzó el traslado de las plataformas reparadas —afectadas anteriormente por un atentado en las mangueras de freno— con destino final a la Estación Hidroeléctrica. Mañana, miércoles 24, se realizará el desplazamiento de los buses para cubrir la ruta Hiram Bingham, desde la estación hasta Puente Ruinas, en el distrito de Machu Picchu Pueblo.

Perú Rail asegura condiciones para el transporte seguro de unidades que operarán en Machu Picchu. (Foto: Andina)

Perú Rail precisó que no tiene injerencia en la operación de buses en dicha ruta y que su papel se limita al transporte de carga y pasajeros en condiciones seguras y dentro del marco legal. La compañía reiteró su pedido a la Municipalidad de Urubamba y a las autoridades correspondientes para que se garantice la seguridad durante todo el proceso.

En esa línea, el general PNP Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco, anunció que se desplegará un contingente de efectivos para asegurar el traslado de los vehículos desde la Estación Hidroeléctrica hacia Machu Picchu Pueblo.

“El día que empiecen a ingresar los dos primeros vehículos y los subsiguientes, contarán con la suficiente cantidad de policías para llegar hasta el punto de destino y realizar el cambio sin contratiempos”, indicó.

Finalmente, se confirmó que los buses de la nueva empresa cuentan con la autorización emitida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para operar en la ruta hacia la ciudadela inca.