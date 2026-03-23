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Gobierno declara en emergencia tramo de la vía Los Libertadores entre Pisco y Ayacucho. (Foto: MTC)
Gobierno declara en emergencia tramo de la vía Los Libertadores entre Pisco y Ayacucho. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El Gobierno declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en un tramo de la vía Los Libertadores, correspondiente a la Ruta Nacional PE-28, que abarca desde San Clemente, en Pisco, hasta la región Ayacucho.

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