El Gobierno declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en un tramo de la vía Los Libertadores, correspondiente a la Ruta Nacional PE-28, que abarca desde San Clemente, en Pisco, hasta la región Ayacucho.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 155-2026-MTC/01.02, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Según informó la Presidencia de la República del Perú, el objetivo es intervenir en la vía para asegurar condiciones adecuadas de tránsito.

En ese contexto, se encargó a Provías Nacional y a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptar las acciones necesarias frente a las restricciones que presenta este corredor. Estas entidades también podrán coordinar con gobiernos regionales y locales.

De acuerdo con el reporte oficial, el tramo presenta diversos problemas que afectan su estado. Entre ellos se encuentran asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica y socavación hidráulica.

A esto se suman la pérdida de la plataforma, hundimientos en la calzada y el colapso parcial de la vía, además de la presencia de una falla geológica activa.

La resolución lleva la firma del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Huancavelica: transportistas paralizan vía Los Libertadores y exigen intervención del MTC

Paro y bloqueos en la vía Los Libertadores

Un día antes, el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, Edwin Canales, anunció un paro indefinido desde la medianoche del lunes 23 de marzo por el mal estado de la vía Los Libertadores.

Señaló que se solicita su declaratoria de emergencia debido a los constantes accidentes y al deterioro del tramo entre Huaytará (Huancavelica) y el ingreso a Ayacucho.

Este lunes, en tanto, la vía fue bloqueada en Huancavelica. “Como usted puede ver, hay charcos de agua en la vía Los Libertadores. El pueblo huancavelicano está exigiendo el asfaltado definitivo de la carretera Santa Inés–Rumichaca y Santa Inés–Castrovirreyna–Pámpano”, declaró un manifestante a América Noticias.