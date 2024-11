Alcalde advierte que la población no cuenta con agua potable en su totalidad y que el servicio de salud está desbordado. EFE/Paolo Aguilar / Paolo Aguilar

Este jueves se inaugura el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay con la expectativa de convertir al país en el epicentro logístico de Latinoamérica. El distrito donde se asienta, sin embargo, no cuenta con vías de acceso suficientes, el agua potable llega por horas en algunos sectores, un 29% de la población ni siquiera tiene acceso a este servicio, un 39% no cuenta con energía eléctrica, los servicios de salud están al límite y la comisaría tiene menos de 100 policías.

Las proyecciones demográficas indican que solo Chancay podría recibir 150 mil nuevos habitantes: de una población de 65 mil personas crecerá a 215 mil. Aunque la explosión habitacional ya se evidencia con denuncias de invasiones de terrenos en zonas periféricas de la ciudad como Peralvillo, Pampa Libre o El Hatillo, hace un mes el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) presentó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2024-2034 de Chancay, elaborado en coordinación con la Municipalidad Distrital. Este documento técnico, que hoy culminó con la etapa de observaciones y aportes ciudadanos, propone una lista de más de 120 proyectos de inversión en movilidad, crecimiento urbano, salud, educación, turismo y cultura. Solo para los proyectos priorizados, que suman 27, el presupuesto de S/3.647 millones.

El sueño de la Costa Azul

El PDU consta de más de 660 páginas y propone un crecimiento vertical de Chancay, con edificios de hasta 20 pisos, la rezonificación de áreas rurales a urbanas que permita desarrollar más de 10 mil viviendas, un nuevo hub comercial, obras de infraestructura para garantizar servicios básicos y el aprovechamiento de la costa como espacio público recreacional.

Uno de los proyectos más atractivos es la creación del gran malecón Costa Azul, con una extensión de 8,83 km desde la playa Chorrillo hasta Chancayllo. La iniciativa propone habilitar todas las playas con infraestructura para uso recreativo y turístico con una estética similar a la Costa Verde de Lima Metropolitana.

“Proponemos aprovechar los acantilados que son similares a los que existen en la capital. Queremos una ciudad que no crezca de espaldas al mar. Pero los proyectos no son solo turísticos, también incluye hospitales, acueductos, comisarías, es un plan integral”, explica el alcalde de Chancay, Juan Alvarez Andrade, a El Comercio.

Costa Azul tiene un monto de inversión de S/156 millones con financiamiento “privado” (obras por impuestos) y es uno de los componentes del Sistema de Espacios Públicos e Infraestructura Ecológica. A este se suma la creación de un “Parque Eco Arqueológico” (humedal Santa Rosa, Las Salinas y Río Chancay), cuyo presupuesto es de S/78 millones y tendrá origen público; y proyecto de mejoramiento del centro histórico y la creación del circuito turístico “Boulevard Chancay Costa” (S/35 millones).

De acuerdo con el PDU Chancay, la red de nuevos espacios recreativos también incluye la creación de playas nuevas ganadas con espigones y rompeolas, un sistema de hidroalamedas y áreas verdes. Se plantea crear 519.75 hectáreas de espacios recreativos con lo que el índice pasaría de 1.82 m2/habitante a 24.05 m2/habitante.

Otros proyectos priorizados son la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales para las zonas norte y sur del distrito, otra de manejo de residuos sólidos (actualmente se recogen 60 toneladas diarias de residuos), un instituto tecnológico, un centro de educación universitaria, cuatro nuevas comisarías además del mejoramiento de la ya existente, el mejoramiento del hospital de Chancay y la construcción un hospital nivel III, un cementerio, un centro de convenciones, el Gran Teatro Chancay, entre otros.

Contra el tiempo

“Todo suena muy bien, muy bonito, ¿pero desde cuándo?”. Miriam Arce, presidenta del Frente de Defensa de Chancay, resume la preocupación de los vecinos ante una nueva promesa sin fechas concretas. Con el antecedente de vivir en una casa que lleva meses con rajaduras en las paredes por colindar la construcción del puerto, la dirigente vecinal asegura que no hay confianza en que se ejecuten todas las obras antes de que el crecimiento poblacional los rebase.

En diálogo con este Diario, Arce asegura que la planificación es positiva, pero llega tarde. “Primero se condicionó el espacio para el puerto y luego se pensó en la ciudad. Nos dijeron que se iban a implementar obras, pero seguimos con las mismas carencias. Las carreteras están colapsadas, hay sectores de las zonas altas que tienen menos de dos horas de agua al día” , explica.

Esta preocupación la comparte el mismo alcalde, quien asegura que el financiamiento de los proyectos más grandes, desde los expedientes hasta la ejecución, depende del gobierno nacional. “Es imperativo que se empiecen a hacer las obras. Tenemos que contemplar que el crecimiento poblacional de Chancay será de al menos 12% anual. Si no nos preocupamos por mejorar el sistema de abastecimiento de agua a través de la planta de tratamiento, aumentar la cantidad de efectivos policiales y construir un hospital más grande, vamos a tener un gran puerto pero una ciudad que no tiene condiciones”, añade la autoridad local.

Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, explica que el problema de fondo es que, aunque los PDU son la principal herramienta para garantizar el crecimiento organizado de las ciudades, no existen incentivos para que los alcaldes los cumplan de forma obligatoria. De hecho, el financiamiento para obras de infraestructura no está condicionado a la planificación. “El Ministerio de Economía debería exigir que si los alcaldes quieren dinero para obras estas deben haber sido identificadas y priorizadas en un plan de desarrollo urbano. Eso no es así, el MEF ha sido el primero en no querer que la inversión pública se vincule directamente a la planificación urbana”, indica.

Con él coincide Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), quien añade que prueba que los planes de desarrollo no son vinculantes es que el Plan Nacional de Infraestructura, presentado en el 2019 y actualizado 2022, tiene un pobre avance. “La decisión de qué construir es muy discrecional a las autoridades de turno. No hay una visión a largo plazo. No hay obligatoriedad de cumplimiento”, precisa.

Los 122 proyectos que conforman el Banco de Proyectos representan una inversión total estimada de S/ 4,729 millones, destacando la relevancia de los proyectos de equipamientos urbanos (53 proyectos con una inversión de S/ 1,975 millones), los cuales buscan optimizar la infraestructura urbana y mejorar la accesibilidad a servicios básicos, y los de movilidad urbana (36 proyectos con una inversión de S/ 809 millones), enfocados en mejorar la conectividad y la eficiencia del transporte.

En opinión de Saito, un ejemplo de cómo la falta del PDU oportuno genera desorden es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propone la construcción de una vía evitamiento con un trazo que afectaría la puesta en valor de la zona costera de Chancay. “El PDU contempla la expansión hacia el norte, pegado a la costa, pero el MTC quiere hacer ahí la ruta de vía evitamiento. Estamos repitiendo los mismos errores que en Lima que hay una panamericana en medio de la ciudad”, indica.

Sobre este punto, el alcalde pide que los sectores Vivienda y Transportes se pongan de acuerdo para que se defina el trazo que no limite la posibilidad de poner en valor la costa de Chancay. “No estamos en contra el crecimiento económico ni de las inversiones, la preocupación es: ¿Cuándo el sector público va a caminar a la misma velocidad y ritmo del puerto de Chancay? ¿Cuándo van a intervenir los sectores del estado? El plan tiene que cumplirse, estamos sumamente preocupados porque queremos ejecuciones de obra. Invocamos al MTC que no se empecine en poner una carretera que la población no quiere. Está dejando el futuro una ciudad de espaldas al mar, no queremos tener una avenida Gambeta en medio de la ciudad”, enfatizó.

Obras a corto plazo

Además del PDU de Chancay, el MVCS presentó el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de Huaral y el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Huaral-Aucallama, con la finalidad de proporcionar una visión integral prospectiva del territorio de la provincia de Huaral hasta el año 2044. Para entender la magnitud del crecimiento, la población proyectada entre Chancay, Huaral y Aucallama es de 507.160 personas para el 2034, el triple de lo actual.

Estos instrumentos de planificación fueron elaborados por más de 70 profesionales multidisciplinarios durante seis meses aproximadamente. Para su desarrollo se realizaron más de 100 mesas de trabajo y talleres con participación de más de 4.000 personas, entre profesionales especialistas en la materia, la población de Chancay, funcionarios municipales y el equipo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tras culminar con la etapa de recoger recomendaciones y observaciones de la población y diversas instituciones, el PDU de Chancay contará con un texto final en un plazo de 15 días, el cual debe ser aprobado en el concejo municipal provincial para que emita la ordenanza municipal correspondiente. Con ello recién el PDU estará oficialmente vigente.

¿Hay que esperar 10 años para tener todos los proyectos? En respuesta a El Comercio, el MVCS asegura que dos decretos legislativos publicados en setiembre pasado (DL N° 1659 y DL N°1689) permiten que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ejecute inversiones en el área de influencia del megapuerto y declaran de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en dichas zonas.

Eso permitiría que los proyectos del PDU Chancay empiecen a ejecutarse desde el próximo año con el desarrollo de los expedientes técnicos. “Se promoverá la creación de una comisión de seguimiento de los proyectos y la compatibilización con los planes de desarrollo de cada gobierno local”, añadió el sector Vivienda.

“Los planes una vez aprobados por Ordenanza Municipal, son de cumplimiento obligatorio por parte de los gobiernos locales [...]. La Autoridad Nacional Autónoma, creada en el mismo Decreto Legislativo N° 1689, gestiona la implementación de los proyectos propuestos en el plan, facilitando la inversión, generando más oportunidades y mejor calidad de vida para los habitantes, dentro del desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”, indicaron.

Lo cierto es que se contemplan tres tipos de ejecución: corto plazo (tres años), mediano (cinco) y largo (diez). El primer grupo constituyen 46 proyectos de equipamientos urbanos, tres de espacios públicos, cinco de patrimonio cultural, 25 de movilidad urbana, seis de prevención de riesgo y ocho de infraestructura y servicios urbanos. Los planes de turismo, que incluyen el malecón Costa Azul, tienen una cronología de mediano y largo plazo. Es decir, recién verían la luz dentro de cinco y diez años.