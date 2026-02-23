Las intensas lluvias ocurridas por más de cinco horas la madrugada de hoy, lunes 23 de febrero, en los distritos de Órganos y Máncora, región Piura, han bloqueado parte de la Panamericana Norte y el acceso al balneario, donde se reporta tramos inundados y vías cubiertas de lodo.

Además, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la precipitación de fuerte intensidad ha dañado varias viviendas, afectando el tránsito vehicular de mototaxis y autos particulares en distintos puntos del distrito.

Conductores intentan retirar sus vehículos atrapados en el lodo, mientras el tránsito permanece bloqueado en varios tramos críticos.

También, en una zona urbana, se registró una tormenta eléctrica afectando el servicio de luz a decenas de viviendas, hoteles y negocios.

La interrupción impactó no solo en las actividades comerciales, sino también en servicios esenciales, sobre todo en alojamientos que requieren un abastecimiento constante para atender a los visitantes. Varios establecimientos señalaron problemas para operar equipos de refrigeración y mantener encendidos sus sistemas de iluminación.

Transporte paralizado en Máncora

Debido a las intensas lluvias, empresas como Eppo, Montero y El Dorado suspendieron sus salidas hasta nuevo aviso debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

Este fenómeno no solo impacta al balneario, sino también a otras zonas del litoral norte como Punta Sal y el Parque Nacional Cerros de Amotape, donde también se reportan condiciones climáticas adversas.

Senamhi advirtió lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que en los últimos días, la costa peruana soporta lluvias de fuerte intensidad con acumulados de hasta 66.6+ mm/día en la estación meteorológica Morropón (Piura).

Como se recuerda, la Comisión Multisectorial ENFEN emitió el Comunicado Oficial n.°03 el pasado 13 de febrero, que dio inicio al estado de Alerta de El Niño Costero, dadas las condiciones cálidas del mar en la región del Pacífico denominada Niño 1+2, frente a costa norte y central del Peru.