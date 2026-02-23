Resumen

Autos y mototaxis tienen dificultades para pasar por la Panamericana Norte. Foto: Canal N
Las intensas lluvias ocurridas por más de cinco horas la madrugada de hoy, lunes 23 de febrero, en los distritos de Órganos y Máncora, región Piura, han bloqueado parte de la Panamericana Norte y el acceso al balneario, donde se reporta tramos inundados y vías cubiertas de lodo.

