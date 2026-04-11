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Temblor en Piura la mañana de este 11 de abril.
Temblor en Piura la mañana de este 11 de abril.
Por Redacción EC

Un temblor se registró esta mañana a pocos kilómetros de Sullana, en Piura, y tuvo una magnitud de 5 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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