Un temblor se registró esta mañana a pocos kilómetros de Sullana, en Piura, y tuvo una magnitud de 5 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fenómeno ocurrió a las 8:44 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 26 kilómetros ubicado aproximadamente a 29 kilómetros al oeste de Lancones, en la provincia de Sullana, Piura.

Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de IV en Lancones.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0197

Fecha y Hora Local: 11/04/2026,08:44:09

Magnitud: 5.0

Profundidad: 26 km

Latitud: -4.57

Longitud: -80.80

Intensidad: IV Lancones

Referencia: 29 km al O de Lancones, Sullana - Piurahttps://t.co/sC6sSAkETv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 11, 2026

El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.