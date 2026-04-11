Un temblor se registró esta mañana a pocos kilómetros de Sullana, en Piura, y tuvo una magnitud de 5 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El fenómeno ocurrió a las 8:44 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 26 kilómetros ubicado aproximadamente a 29 kilómetros al oeste de Lancones, en la provincia de Sullana, Piura.
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Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de IV en Lancones.
El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.