El Perú quedó conmocionado por el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Lara, ocurrido en Trujillo. Más de 24 horas después de que se perdiera su rastro a manos de criminales que fingieron ser policías, se confirmó que el hombre de 31 años fue liberado. La PNP informó que detuvieron a cuatro personas que estarían vinculadas al violento hecho.

Como se recuerda, un grupo de criminales que pertenecería a la banda ‘Los Pulpos’ interceptó la moderna unidad donde se movilizaba el joven y abrió fuego sin mediar palabras. Las víctimas mortales —la novia de Jens, una anfitriona y dos guardias de seguridad— murieron en el acto tras recibir los impactos de bala.

Las cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque registrado en la avenida Húsares de Junín. Foto: chiclayohonesto/ Instagram

Con el paso de las horas, trascendió que un familiar de Jenss Lara también había sufrido un hecho similar previamente en Trujillo. El caso se mantuvo bajo reserva y no se revelaron detalles, como cuánto tiempo permaneció retenido.

Las víctimas

Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos cuidaban al comerciante minero. El primero de ellos deja en la orfandad a un niño de 10 años.

Las otras dos mujeres que perdieron la vida fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, señalada como supuesta pareja del empresario, y Nadia Urtecho Rodríguez. Sin embargo, la familia de la joven negó el vínculo y pidió respeto por ella.

Parientes de las víctimas piden justicia para este caso, ocurrido en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo.