Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El Perú quedó conmocionado por el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Lara, ocurrido en Trujillo. Más de 24 horas después de que se perdiera su rastro a manos de criminales que fingieron ser policías, se confirmó que el hombre de 31 años fue liberado. La PNP informó que detuvieron a cuatro personas que estarían vinculadas al violento hecho.

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