El Poder Judicial dejó al voto el pedido presentado por la defensa del excandidato presidencial Daniel Urresti para suspender la ejecución de la condena de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional escuchó este viernes los argumentos de la defensa de Urresti Elera, así como del propio excongresista y exministro del Interior.

“Si ustedes lo permiten y me dan esa facilidad solamente me voy a dedicar a mi defensa y a dejar mis cosas en orden porque yo, como jamás pensé que me podrían condenar a prisión, no he dejado mis cosas en orden”, expresó el excandidato.

“Yo les doy mi palabra de que simplemente quiero estar en libertad hasta que se pronuncie la Corte Suprema para poder solucionar temas familiares y lógicamente voy a pelear para que anulen el juicio si fuera posible. Nunca se sabe, así que sea lo que sea lo que Dios disponga para mi futuro, lo voy a aceptar con hidalguía”, agregó.

Quedó al voto mi pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia en mi contra hasta que la Corte Suprema decida.

Pese a que me sentenciaron por un crimen que jamás cometí, reafirmo que acataré la decisión del PJ. No quiero ser recordado como alguien que se suicidó... (1/2) pic.twitter.com/i6K32hM5sR — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) May 19, 2023

Como se recuerda, el pasado 13 de abril, el excongresista de Podemos Perú fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas, Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 .

Daniel Urresti fue condenado como coautor del delito de asesinato agravado con alevosía. Por ello, ordenó que sea internado en un penal. La fiscalía quedó conforme con la resolución, aunque había solicitado 25 años de prisión.

Por ocho horas, la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria leyó su resolución, donde estableció que Urresti atacó con disparos a Bustíos y al también periodista Eduardo Rojas junto con otros militares, y luego detonó un artefacto explosivo sobre el cuerpo del primero .

Tras esto, la defensa legal del excandidato a la Municipalidad de Lima pidió suspender la ejecución de su condena hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la apelación que han presentado ante esa instancia.

Inicialmente el exministro fue recluido en el penal Miguel Castro Castro, pero a raíz de una propuesta por razones de seguridad personal, fue trasladado al penal Virgen de la Merced.