La presidenta Dina Boluarte anunció este miércoles que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley sobre la defensa de la soberanía nacional y ampliar este concepto para, según comentó, no permitir que “organismos internacionales o intereses ajenos interfieran en decisiones soberanas”.

Durante su discurso por el Día de la Defensa Nacional en Palacio de Gobierno, y acompañada por el gabinete de ministros incluyendo al nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, aseguró que el Ejecutivo prioriza la defensa de los derechos de las Fuerzas Armadas “aquí y en instancias internacionales”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Cabe recordar que, tal y como informó El Comercio, Juan José Santiváñez ha regresado como ministro pese a las 12 investigaciones que aún se encuentran en curso en contra del abogado a nivel del Ministerio Público.

“Quiero anunciar que mi Gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución”, detalló.

Dina Boluarte participó en la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional con ministros como Juan José Santiváñez. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba

Este artículo de la Carta Magna señala que “son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Dina Boluarte destacó que “no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”.

“Somos conscientes que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes”, insistió.