La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, reafirmó el compromiso de la institución con una justicia independiente y autónoma en el acto protocolar por las festividades de fin de año que se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia.

Tello Gilardi recibió el saludo protocolar de los jueces de la Sala Plena de la Corte Suprema y de los integrantes del Consejo Ejecutivo. En la actividad también participaron presidentes de cortes superiores, funcionarios y personal administrativo de la entidad.

Durante su intervención, la magistrada sostuvo que el Poder Judicial logró enfrentar ataques contra su independencia institucional en el transcurso del año. Señaló que la unidad de los jueces y el personal permitió superar las dificultades presentadas durante el periodo 2025.

“Hemos conseguido, por ejemplo, que los proyectos de ley presentados por la Corte Suprema se conviertan en leyes, y hemos podido hacer frente a los ataques –que sí hemos tenido– en cuanto a la independencia del Poder Judicial”, remarcó.

Janet Tello también reconoció la labor de todos los miembros de este poder del Estado. “Quiero reconocer la dedicación y el esfuerzo de cada integrante de la institución que, incluso, frente a dificultades sigue trabajando para que todas las personas tengan acceso a la justicia”, aseveró.

La autoridad judicial manifestó que el país atraviesa momentos que exigen actuar con unidad y responsabilidad. Asimismo, reconoció la labor de los servidores judiciales que trabajan para garantizar la atención a la ciudadanía frente a las dificultades.

El mensaje incluyó una mención a los valores de paz y unidad como guías del quehacer en las instancias del sistema judicial. Tello indicó que las fechas actuales representan un momento para la evaluación de metas y objetivos institucionales.

El juez supremo decano, César San Martín Castro, lideró el grupo de magistrados que presentó el saludo a la presidencia tras el discurso. La jornada finalizó con el compromiso de la institución de mantener el ritmo de trabajo durante el año 2026.