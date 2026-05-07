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La participación del canciller Pareja en la ceremonia de toma de mando presidencial de Laura Fernández permite afianzar los lazos políticos con Costa Rica. Foto: X/Cancillería
La participación del canciller Pareja en la ceremonia de toma de mando presidencial de Laura Fernández permite afianzar los lazos políticos con Costa Rica. Foto: X/Cancillería
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, reafirmó la “mejor disposición del Perú de continuar impulsando los temas de mutuo interés y de fortalecer la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones recíprocas”, con el Gobierno de Chile, durante un encuentro con el mandatario José Antonio Kast, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

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