Resumen
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, reafirmó la “mejor disposición del Perú de continuar impulsando los temas de mutuo interés y de fortalecer la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones recíprocas”, con el Gobierno de Chile, durante un encuentro con el mandatario José Antonio Kast, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
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