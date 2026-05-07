El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, reafirmó la “mejor disposición del Perú de continuar impulsando los temas de mutuo interés y de fortalecer la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones recíprocas”, con el Gobierno de Chile, durante un encuentro con el mandatario José Antonio Kast, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

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La reunión se dio en el marco del viaje de ambas delegaciones diplomáticas hacia Costa Rica, donde participarán en los actos de transmisión de mando presidencial este 8 de mayo. El canciller Carlos Parejas aprovechó para extender un saludo al presidente Kast y a su delegación.

El viaje del canciller Carlos Parejas hacia San José fue autorizado, bajo Resolución Suprema N° 147-2026-PCM, por el Gobierno de José Balcázar. En su ausencia, el despacho de Relaciones Exteriores estará a cargo del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Para Perú, la participación de Pareja en la ceremonia de toma de mando presidencial de Laura Fernández, quien reemplazará al actual presidente Rodrigo Chaves, permite afianzar los lazos políticos con Costa Rica, y otras autoridades de los países participantes, al profundizar el diálogo y la cooperación.