La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso se reunirá este lunes 13 de octubre para analizar diversos expedientes, entre ellos la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz Agüero, por presunta falta ética en agravio de la periodista Marycielo del Castillo.

La sesión, programada para las 16:00 horas en la sala Francisco Bolognesi, se desarrollará de manera presencial y virtual bajo la conducción de su presidente, Elvis Vergara, representante de Acción Popular.

Según la agenda del grupo de trabajo, además del caso de Alcarraz, se abordará la resolución de calificación del Expediente 225-2025-2026/CEP-CR, referido a la denuncia contra los congresistas Ruth Luque Ibarra, Bernardo Jaime Quito Sarmiento y Wilson Rusbel Quispe Mamani.

Asimismo, se pondrá en discusión la resolución que propone rechazar de plano el Expediente 232-2025-2026/CEP-CR, que corresponde a una denuncia contra Patricia Chirinos Venegas, y la resolución que desestima el Expediente 233-2025-2026/CEP-CR, interpuesta contra Norma Yarrow Lumbreras.

Por otro lado, en la agenda general del Congreso, se prevé la participación de diversas comisiones ordinarias. La Comisión de Ciencia y Tecnología sesionará a las 09:00 a. m. con la presencia del vicealmirante Julio César Cacho, presidente del directorio de Sima Perú, quien expondrá los avances en la modernización de unidades navales.

Posteriormente, a las 11:00 a. m., la Comisión de Relaciones Exteriores debatirá la prórroga del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe. Finalmente, la Comisión de Defensa Nacional evaluará a las 15:00 horas diversos predictámenes sobre los procesos de ascenso en la Policía Nacional del Perú (PNP).