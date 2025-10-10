El informe de calificación de la Comisión de Ética Parlamentaria propuso admitir la denuncia contra los congresistas que protestaron contra la ahora expresidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio.

Se trata de los legisladores Jaime Quito (Bancada Socialista), Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).

A ellos se les acusa de presunta vulneración a los artículos 2 concordante con el artículo 3 literal e), f), g) y h); 6 y 4, numeral 4.1 y 4.3.; 5 literal b) y numeral 8.2. del artículo 8 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

La denuncia había sido presentada por Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) por su comportamiento en el hemiciclo del Congreso, en el cual “habrían realizado expresiones agraviantes y denigrantes” hacia Boluarte Zegarra, “faltando con ello la imagen de la institución”.

A Wilson Quispe se le acusa de colocarse un polo con frases alusivas a la exmandataria y sacar letreros, mientras que a Jaime Quito se le sindica de gritar: “Dina Boluarte asesina, el pueblo te repudia”.

En el caso de Ruth Luque, se le acusa de “interrumpir el mensaje a la Nación” y retirarse del hemiciclo, no sin antes mostrar una fotografía con el rostro de uno de los fallecidos en las protestas sociales de diciembre del 2022.

Cabe indicar que la Comisión de Ética Parlamentaria sesionará este lunes 13 de octubre, desde las 4:00 p.m., donde analizará el informe de calificación contra Luque Ibarra, Quito Sarmiento y Quispe Mamani.

Pasada la medianoche de este viernes 10 de octubre el Congreso de la República destituyó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa ante cuatro mociones de vacancia.