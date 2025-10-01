El Congreso aprobó renombrar su plaza como "Plaza de la Constitución". (Foto: César Bueno / Archivo GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Redacción EC
Redacción EC

El oficializó el último martes 30 de setiembre la precisión respecto al nombre de su plaza frontal, que será conocida a partir de ahora como “Plaza de la Constitución”.

Se trata de la , publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Héctor Villalobos
“Se precisa que el nombre de la plaza frontal del Palacio Legislativo se denomina ‘Plaza de la Constitución’”, señala el documento.

La misma norma indica que “se declara el 12 de noviembre de cada año día conmemorativo de la Constitución Política del Perú”, derogándose la Ley 23661, que declaraba dicha fecha el 12 de julio de cada año.

“Las instituciones públicas realizan actos de celebración y difusión de la Constitución Política del Perú, resaltando los valores democráticos e institucionales que preservan el Estado de derecho, las libertades, la igualdad y la tolerancia”, refiere.

Resolución sobre el nombre de la plaza del Congreso. (Foto: El Peruano)
Resolución sobre el nombre de la plaza del Congreso. (Foto: El Peruano)

En junio pasado el pleno del Congreso había aprobado la iniciativa de la Comisión de Constitución y Reglamento. Recibió 67 votos a favor, 29 en contra y 12 abstenciones.

El dictamen aprobado recordaba que en 1822 el entonces ministro Bernardo Monteagudo dispuso que el lugar se denominara “Plaza de la Constitución” y que no existía ninguna ley que respalde formalmente el nombre de Plaza Bolívar.

