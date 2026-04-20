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El presidente del Congreso criticó que se haya detenido la compra de los aviones caza. (Foto: Congreso)
El presidente del Congreso criticó que se haya detenido la compra de los aviones caza. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “un hecho muy grave” la decisión del Gobierno de detener la compra de los aviones F-16, al considerar que se trata de un incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado peruano.

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