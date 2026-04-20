El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “un hecho muy grave” la decisión del Gobierno de detener la compra de los aviones F-16, al considerar que se trata de un incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado peruano.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso. A algunos puede no gustarle, pero había sido un compromiso formal”, sostuvo tras un homenaje a los Héroes Chavín de Huantar en el Congreso.

En esa línea, Rospigliosi alertó que el incumplimiento de dicho acuerdo no solo tendría implicancias en el ámbito internacional, sino que también podría generar una crisis interna.

“El incumplimiento de ese compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y puede desatar una crisis muy grave de gobierno”, afirmó.





El titular del Parlamento también vinculó esta situación con la decisión de censurar al expresidente José Jerí, la que calificó como un error. Las consecuencias son las que “tenemos ahora”, dijo en clara alusión al gobierno de José María Balcazar.

“Es consecuencia de lo que ya habíamos advertido, cuando de manera absurda se destituyó al señor Jerí para traernos lo que tenemos ahora”, agregó.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo encabezado por Balcázar, tras conocerse la paralización del proceso de adquisición de las aeronaves militares, las que según algunos analistas iban a colocar al Perú en la vanguardia de la aviación militar.

EE.UU. advierte

El viernes, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, lanzó una advertencia al Gobierno peruano al señalar que usará “todas las herramientas disponibles si negocian con mala fe con EE.UU.”, después de que el presidente Balcázar, anunciara que prefiere dejar la decisión de la compra de los aviones al siguiente presidente que salga elegido de las elecciones actualmente en marcha.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

“Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, manifestó Navarro en un mensaje publicado en la red social X. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”