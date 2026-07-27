Los cinco parlamentarios andinos elegidos para el periodo 2026-2031 juraron este lunes al cargo en una ceremonia realizada en el Congreso de la República, como parte de las actividades de instalación del nuevo Parlamento bicameral.

El acto protocolar contó con la participación del presidente del Senado, Miguel Torres, y del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, así como de los vicepresidentes de ambas cámaras, quienes acompañaron la incorporación oficial de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Los parlamentarios andinos elegidos en las Elecciones Generales 2026 son:

Luis Fernando Galarreta Velarde , por Fuerza Popular.

, por Fuerza Popular. Paul Percy Fernández Bravo , por Juntos por el Perú.

, por Juntos por el Perú. Marcio Marino Bendezú Echevarría , por el Partido del Buen Gobierno.

, por el Partido del Buen Gobierno. Maali Olga Betty del Pomar Saettone , por Renovación Popular.

, por Renovación Popular. Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino, por el Partido Cívico Obras.

Los representantes ejercerán funciones durante el periodo 2026-2031 en el Parlamento Andino, órgano deliberante y de representación de la Comunidad Andina, integrado por delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Entre sus principales funciones se encuentran promover la armonización legislativa entre los países miembros, impulsar la integración regional y formular recomendaciones sobre asuntos de interés común.