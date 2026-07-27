Los cinco parlamentarios andinos elegidos para el periodo 2026-2031 juraron este lunes al cargo en una ceremonia realizada en el Congreso de la República, como parte de las actividades de instalación del nuevo Parlamento bicameral.
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