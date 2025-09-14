El sumo pontífice agradeció las felicitaciones tras el Ángelus en la Plaza de San Pedro. (Foto: AFP)
El sumo pontífice agradeció las felicitaciones tras el Ángelus en la Plaza de San Pedro. (Foto: AFP)
Redacción EC
Redacción EC

La envió este domingo un saludo oficial al , quien celebró su 70° cumpleaños en Roma, recordando su cercanía con el país y su servicio pastoral en tierras peruanas.

LEE: Carlos Álvarez, candidato del suspenso, una crónica de Fernando Vivas

En una carta firmada por la mandataria , se expresó el “más afectuoso y sincero saludo con motivo del septuagésimo aniversario de su nacimiento, acompañado de los mejores votos por su salud y bienestar”. El mensaje destacó la identidad católica del Perú y el reconocimiento hacia el pontífice como “un verdadero Padre y uno de los suyos” por su trayectoria vinculada al país.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

La jefa de Estado también pidió que el Señor lo colme “de bendiciones, fortaleza y sabiduría” para seguir guiando al mundo en los caminos de la paz, el diálogo y el desarrollo, y expresó su esperanza de poder recibirlo pronto en territorio peruano.

La presidenta Dina Boluarte Zegarra y el sumo pontífice en una foto de archivo. (Foto: Presidencia)
La presidenta Dina Boluarte Zegarra y el sumo pontífice en una foto de archivo. (Foto: Presidencia)

En el Vaticano, León XIV agradeció las muestras de afecto al término del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles lo acompañaron en esta fecha especial. Entre ellos se encontraba una numerosa delegación de peruanos residentes en Roma, incluidos miembros de la Asociación religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, quienes expresaron su devoción y cariño al Papa.

“Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración”, declaró el pontífice, mientras desde la calle una banda entonaba el “cumpleaños feliz”.

MÁS: Fiscalía ratifica ante el Congreso denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por dos delitos: Así se desarrolló la sesión

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Robert Francis Prevost —hoy papa León XIV— mantiene un lazo especial con el Perú, país del que también posee nacionalidad por sus años de misión y servicio como obispo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC