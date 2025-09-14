La Presidencia de la República del Perú envió este domingo un saludo oficial al papa León XIV, quien celebró su 70° cumpleaños en Roma, recordando su cercanía con el país y su servicio pastoral en tierras peruanas.

En una carta firmada por la mandataria Dina Boluarte, se expresó el “más afectuoso y sincero saludo con motivo del septuagésimo aniversario de su nacimiento, acompañado de los mejores votos por su salud y bienestar” . El mensaje destacó la identidad católica del Perú y el reconocimiento hacia el pontífice como “un verdadero Padre y uno de los suyos” por su trayectoria vinculada al país.

La jefa de Estado también pidió que el Señor lo colme “de bendiciones, fortaleza y sabiduría” para seguir guiando al mundo en los caminos de la paz, el diálogo y el desarrollo, y expresó su esperanza de poder recibirlo pronto en territorio peruano.

La presidenta Dina Boluarte Zegarra y el sumo pontífice en una foto de archivo. (Foto: Presidencia)

En el Vaticano, León XIV agradeció las muestras de afecto al término del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles lo acompañaron en esta fecha especial. Entre ellos se encontraba una numerosa delegación de peruanos residentes en Roma, incluidos miembros de la Asociación religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, quienes expresaron su devoción y cariño al Papa.

“Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración” , declaró el pontífice, mientras desde la calle una banda entonaba el “cumpleaños feliz”.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Robert Francis Prevost —hoy papa León XIV— mantiene un lazo especial con el Perú, país del que también posee nacionalidad por sus años de misión y servicio como obispo.