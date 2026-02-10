Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El JEE inicia proceso sancionador contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
El JEE inicia proceso sancionador contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició un procedimiento sancionador contra José Williams Zapata, aspirante presidencial de Avanza País para las Elecciones Generales 2026, por una presunta omisión en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el sistema electoral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El JEE inicia proceso sancionador contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País
Política

El JEE inicia proceso sancionador contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País

Elecciones 2026: este miércoles 11 vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación
Política

Elecciones 2026: este miércoles 11 vence plazo para que candidatos a la Presidencia y al Congreso renuncien a su postulación

José Jerí: Empresarios chinos citados por el Congreso para este miércoles: ¿qué deben aclarar ante Fiscalización?
Congreso

José Jerí: Empresarios chinos citados por el Congreso para este miércoles: ¿qué deben aclarar ante Fiscalización?

Los visitantes de Pedro Castillo: Congresistas y candidatos asisten al penal de Barbadillo como “fiscalizadores” o “abogados”
Justicia

Los visitantes de Pedro Castillo: Congresistas y candidatos asisten al penal de Barbadillo como “fiscalizadores” o “abogados”