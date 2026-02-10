El JEE inicia proceso sancionador contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició un procedimiento sancionador contra José Williams Zapata, aspirante presidencial de Avanza País para las Elecciones Generales 2026, por una presunta omisión en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el sistema electoral.
De acuerdo con el órgano electoral, durante la etapa de fiscalización se habría advertido que el candidato no consignó información relacionada con una sentencia condenatoria por delito doloso, dato cuya declaración es obligatoria conforme a la normativa vigente para el actual proceso electoral.