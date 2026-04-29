Un total de 728 audiencias públicas sobre recuento de votos han sido realizadas desde el 20 de abril hasta la fecha por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) las cuales han sido trasmitidas en los canales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estos órganos electorales de primera instancia tienen como fecha límite el jueves 7 de mayo para concluir dichas sesiones. Según el Pleno del JNE, este plazo busca garantizar el cumplimiento oportuno de las etapas posteriores del proceso, tales como la proclamación de candidatos electos y la entrega de credenciales.

Hasta las 13:30 horas de la última jornada, los JEE recibieron de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) un total de 60.040 actas electorales observadas. De esa cifra global, 2.659 actas fueron enviadas específicamente para el procedimiento de recuento de votos.

El reporte oficial indica que se han generado expedientes para el 97,84% de las actas observadas recibidas. A la fecha, los jurados especiales han emitido 20.432 pronunciamientos, lo que representa un avance del 34.78% en la resolución de los expedientes generados durante esta etapa.

Respecto a la carga procesal por tipo de elección, el 26,32% de los expedientes corresponde a senadores por distrito único y el 22,07% a diputados. El porcentaje restante se distribuye entre el Parlamento Andino (21.20%), senadores por distrito múltiple (20,57%) y la elección presidencial (9,85%).

Las audiencias son públicas y se transmiten vía internet para asegurar la transparencia del proceso. Se define como acta observada a aquella que no puede ser contabilizada por el sistema de cómputo debido a errores materiales, inconsistencias numéricas o datos ilegibles.