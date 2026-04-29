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Los JEE han realizado más de 700 audiencias. (Foto: JNE)
Los JEE han realizado más de 700 audiencias. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Un total de 728 audiencias públicas sobre recuento de votos han sido realizadas desde el 20 de abril hasta la fecha por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) las cuales han sido trasmitidas en los canales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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