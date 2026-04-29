Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un total de 728 audiencias públicas sobre recuento de votos han sido realizadas desde el 20 de abril hasta la fecha por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) las cuales han sido trasmitidas en los canales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
TE PUEDE INTERESAR
- Roberto Sánchez perfila a José Domingo Pérez para encabezar una eventual reforma del sistema de justicia: todos los entretelones
- Retrasos en instalación de mesas no influyeron en el ausentismo, según el JNE: Estas son sus razones para descartar las elecciones complementarias
- Alejandro Toledo afrontaría un tercer juicio: Corte Suprema pide a EE.UU. ampliar su extradición por el Tramo IV de la Carretera Interoceánica
- Piero Corvetto y la ONPE: ¿Cuáles son los hallazgos de la fiscalía sobre el TDR y la contratación de la empresa Galaga?
Seguir temas