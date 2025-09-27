El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la conformación de 31 Jurados Electorales Especiales (JEE) que entrarán en funcionamiento el 30 de septiembre de 2025 como parte de la organización de las elecciones generales 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 0452-2025-JNE.

De acuerdo con lo dispuesto, estos órganos de justicia electoral estarán presentes en distritos como Bagua, Santa, Huari, Andahuaylas, Arequipa 2, Caylloma, Cangallo, Lucanas, Chota, Jaén, Canchis, Huamalíes, Leoncio Prado, Chanchamayo, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Lambayeque, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Cañete, Huarochirí, Alto Amazonas, Piura 1, Sullana y San Román.

La conformación de los JEE responde a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley Orgánica del JNE, que determinan su rol como instancias de justicia electoral en primera instancia. Cada jurado estará compuesto por tres miembros: un juez superior (quien lo presidirá), un fiscal superior y un ciudadano local sorteado públicamente por el Reniec.

El proceso de instalación de los JEE se viene desarrollando de manera escalonada desde abril de 2025. Primer grupo, comprendido por los JEE de Lima Centro 1, Arequipa 1, Chiclayo, Huancayo y San Martín, se instalaron el 25 de abril de 2025.

Segundo grupo, constituido por los JEE de Chachapoyas, Huaraz, Abancay, Huamanga, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Trujillo, Lima Oeste 1, Lima Oeste 2, Huaura, Maynas, Tambopata, Mariscal Nieto, Pasco, Piura 2, Puno, Tacna, Tumbes y Coronel Portillo, se instalaron el 29 de agosto de 2025.

Tercer grupo, en el que se encuentran los JEE de Bagua, Santa, Huari, Andahuaylas, Arequipa 2, Caylloma, Cangallo, Lucanas, Chota, Jaén, Canchis, Huamalíes, Leoncio Prado, Chanchamayo, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Lambayeque, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Cañete, Huarochirí, Alto Amazonas, Piura 1, Sullana y San Román, se instalarán el 30 de setiembre de 2025.

Finalmente, el cuarto grupo, en el que tenemos a los JEE de Cajamarca y Lima Centro 2, lo cuales se instalarán el 17 de noviembre de 2025.

Con esta nueva disposición, el JNE avanza en el despliegue territorial de órganos encargados de velar por la transparencia, legalidad y correcto desarrollo de los comicios generales del próximo año.