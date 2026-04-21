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Sánchez rechaza propuesta de nuevos comicios y acusa intento de boicot electoral. (Foto: Andina)
Sánchez rechaza propuesta de nuevos comicios y acusa intento de boicot electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la propuesta de realizar elecciones complementarias y afirmó que “no tienen base legal y no corresponden”, en medio de la controversia por los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Sus declaraciones se dan tras la renuncia del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y su aceptación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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