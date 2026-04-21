El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la propuesta de realizar elecciones complementarias y afirmó que “no tienen base legal y no corresponden” , en medio de la controversia por los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Sus declaraciones se dan tras la renuncia del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y su aceptación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En diálogo con RPP, Sánchez cuestionó la salida de Corvetto y la actuación de la JNJ. “El hecho de la renuncia del señor Piero Corvetto a un cargo que es irrenunciable, asimismo la aceptación de la Junta Nacional de Justicia de inmediato, son hechos que vulneran el debido proceso, la institucionalidad, y socavan más bien un proceso que debe ser transparente, justo, democrático y de respeto a todas las voluntades ”, sostuvo.

El postulante también se refirió a los planteamientos de sectores políticos que promueven nuevas elecciones. “Nosotros estamos en la defensa del voto y llamamos a las regiones a la vigilancia (…) supuestamente a elecciones complementarias que no tienen base legal, que son inconstitucionales y no corresponden ”, afirmó, al advertir sobre lo que consideró intentos de deslegitimar el proceso.

Sánchez fue más allá y acusó a sus adversarios de intentar boicotear los comicios. “Como saben que están perdiendo, la única forma de afectar es boicotear este proceso. Es traerse abajo este proceso con esa voluntad fraudista que tienen de no reconocer el voto del Perú profundo ”, declaró.

En esa línea, criticó directamente a Renovación Popular y a Fuerza Popular por respaldar la iniciativa.

“ Yo rechazo realmente esta denominada alternativa de elecciones complementarias, que es el capricho de Renovación Popular y que está precisamente su compadre de Fuerza Popular respaldando. Y no tiene ningún basamento legal, ningún criterio sustentado ni técnico ni nada”, manifestó.

Finalmente, el candidato aseguró que las actas observadas corresponden mayoritariamente a regiones donde cuenta con respaldo electoral. “La gran mayoría de actas observadas son de las regiones donde nosotros tenemos el respaldo (…) no hay nada de sorpresa que se reafirme precisamente esa voluntad ciudadana” , concluyó.