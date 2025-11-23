La Fiscalía de la Nación conformó la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, mediante la Resolución N.° 3578-2025-MP-FN. Dicho grupo de trabajo será presidido por el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas y estará integrado por otras 46 personas, entre representantes del Ministerio Público, la sociedad civil, la academia y diversas entidades públicas y privadas.

Entre los especialistas convocados desde la sociedad civil y el ámbito académico figuran los penalistas Arsenio Oré Guardia, Dino Carlos Caro Coria, Julio Rodríguez Delgado, Luis Fernando Iberico Castañeda, Romy Alexandra Chang Kcomt y Víctor Oscar Shiyin García Toma, quienes participarán de manera ad honorem.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La comisión es de naturaleza temporal y tendrá una vigencia de tres meses a partir de su instalación, con posibilidad de ampliarse previo pedido fundamentado de su presidente. Una vez concluido el periodo de trabajo, el grupo deberá entregar al Fiscal de la Nación un informe con la propuesta final del proyecto normativo.

Asimismo, los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos podrán intervenir en cualquier sesión para formular aportes. El grupo también podrá emplear plataformas virtuales e invitar a otros profesionales y funcionarios a fin de fortalecer el contenido del proyecto.

El trabajo de la comisión tomará como base los proyectos de Ley Orgánica desarrollados por comisiones anteriores, los cuales serán considerados insumos principales. Los gastos que genere el desarrollo de sus actividades serán asumidos por el presupuesto institucional del Ministerio Público, mientras que la participación de representantes académicos y de la sociedad civil será ad honorem.