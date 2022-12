La presidenta Dina Boluarte tomará juramento este martes al nuevo primer ministro, quien sucederá en el cargo a Pedro Angulo, según adelantó el domingo pasado.

Fuentes de El Comercio señalaron que en el bolo se encuentra la abogada y excongresista Rosa Mavila León.

La exlegisladora ejerció como directora ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles durante la gestión del vacado expresidente Pedro Castillo. Fue designada en ese cargo en diciembre del 2021 por Aníbal Torres, quien en ese momento era ministro de Justicia.

Mavila fue parlamentaria con Gana Perú en el período 2011-2016. Militó en el Partido Nacionalista Peruano, del expresidente Ollanta Humala, hasta el 2012.

Hasta el cierre de esta edición, Mavila no respondió a nuestros intentos de comunicación.

El titular de Defensa, Alberto Otárola, también es otro de los voceados para asumir el cargo en medio de protestas en diversas regiones, que han cobrado la vida de al menos 20 personas.

Boluarte evitó confirmar o desmentir si Otárola asumirá el cargo cuando fue consultada por esa opción el domingo pasado. Solo descartó al exministro de Cultura y Defensa Jorge Nieto.

Otárola y Boluarte se reunieron ayer en Palacio de Gobierno durante poco menos de una hora, de acuerdo con el registro de ingresos y salidas de la presidencia.

Por la noche, Otárola no quiso comentar si aceptaría asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. Solo señaló, en entrevista con Willax, que el nombramiento “es una potestad de la señora presidenta”.

Antes de ser nombrado ministro de Defensa, Otárola fue el defensor legal de Boluarte ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, ante una denuncia por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, cuando ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Además, la mandataria se reunió con el excongresista Richard Arce el último sábado en Palacio de Gobierno.

Arce contó a este Diario que en la cita hablaron de cómo enfrentar la convulsión social.

También aseguró que, aunque no se le ha ofrecido concretamente la Presidencia del Consejo de Ministros, le dijeron que puede “asumir una responsabilidad política”.

El aún primer ministro, Pedro Angulo, ostenta el cargo desde el pasado 10 de diciembre y ayer participó en una actividad oficial en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas.

Angulo aseguró que el Gobierno no dará la espalda a las demandas de la población y tiene la disposición de trabajar por todos los peruanos. Sin embargo, el primer ministro fue cuestionado por un grupo de personas que asistió al evento, y respondió durante su discurso: “Hay personas que no saben y gritan. Y el grito es un derecho, lo reivindicamos, se respeta. Lo que no se respeta es destruir la propiedad pública y privada. Ese es el límite que el Estado tiene que dar y defender”.

Boluarte adelantó el domingo pasado que el próximo primer ministro tendrá un perfil más político que técnico. También informó que nombrará a nuevos ministros de Cultura y Educación, en reemplazo de los renunciantes Jair Pérez Brañez y Patricia Correa Arangoitia, respectivamente.