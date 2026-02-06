Ministra Lesly Shica defiende contrataciones de cinco allegadas a José Jerí porque se trata de “personal digno”

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, defendió las contrataciones de cinco allegadas al mandatario José Jerí en el Despacho Presidencial y otras entidades del Estado al afirmar que se trata de “personal digno” y cuestionar los reportajes sobre el tema.

Tras el lanzamiento de las campañas 2026 de las PIAS Terrestres, que brindarán más de 24 mil atenciones sociales en zonas rurales de nueve regiones del país, la titular del Midis dijo que Jerí Oré “ha sido claro” con sus ministros respecto a ese hecho.

“El presidente ha sido claro con nosotros y todos los documentos están en los portales de Transparencia como así corresponde. La información es pública. Pero, además, permítame precisar: todo el personal, sea varón o mujer, que nos acompaña en todas las disposiciones del campo y en el territorio es personal digno”, expresó a la prensa.

“Hay que precisar también, tanto los varones como las mujeres, todos, tienen padres, madres de familia y su dignidad es un principio que se debe respetar en el camino, así que esta información no ha sido”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, César Díaz, señaló que no existe ninguna “situación ilegal” en dichas contrataciones, mucho menos que se haya cometido un delito, y aseveró que el Gabinete Minsterial se encuentra “más fuerte que nunca”.

De igual modo, el titular del Mindef aseguró que su momento “habrá los pronunciamientos” del caso y pidió no adelantar juicios de valor sobre el tema.

“Nosotros tenemos el pleno conocimiento de que no ha existido ninguna situación ilegal. Eso no significa comisión de ningún delito. Así que el gabinete, en esta oportunidad, está más fuerte que nunca, seguimos trabajando”, manifestó.

“En su momento, habrá los pronunciamientos, no hay que adelantar juicios de valor, pero nosotros tenemos la confianza y el total respaldo al señor presidente”, sentenció en diálogo con los periodistas.

Presentó su renuncia

Cabe recordar que una de las cinco contratadas, Guadalupe Vela Ramírez, presentó su renuncia al cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente (Minam), luego de que se conociera que obtuvo órdenes de servicio con el Estado tras visitar Palacio de Gobierno.

A través de un comunicado en Facebook, Vela sostuvo que, a lo largo de su vida profesional, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado y que su trayectoria se ha desarrollado, principalmente, en proyectos vinculados a la Amazonía peruana.

LEE MÁS: Renuncia allegada a José Jerí que obtuvo contratos con el Estado tras visitas a Palacio

Sin embargo, afirmó que en los últimos días fue objeto de una “injusta exposición pública”, con insinuaciones de carácter personal y sexual, así como cuestionamientos a sus capacidades profesionales.

“Por lo descrito anteriormente he tomado la decisión de renunciar al cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente”, acotó al referir que la situación generó un trato “estigmatizante y discriminatorio por razón de género”.