El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, cuestionó la prisión preventiva por 36 meses dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación por el caso “Los Waykis en la sombra”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, criticó que el fallo sobre el tema se haya prolongado por más de tres meses, se lea una resolución por varios días y se haya adoptado una decisión de esta naturaleza.

“Me llama la atención sobremanera que esta decisión se haya prolongado por más de cuatro, se haya tenido que leer una resolución por más de tres días, que finalmente se tome una decisión de esta naturaleza, que en el marco de la crítica, seguramente sus abogados podrán presentar sus recursos de apelación que crean respectivos y al final se tomará una decisión final”, expresó.

Tras insistir en una supuesta judicialización de la política, Adrianzén advirtió una “soterrada intención” de vincular a la presidenta Dina Boluarte en una supuesta organización criminal y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral que pueda conducir a su renuncia o vacancia.

“La presidenta Dina Boluarte no tiene y no ha tenido absolutamente que ver con estas causas. Por eso, esta advertencia y esta denuncia cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular e insinuar que aquello existe”, aseveró.

“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que se renuncie o de promover una vacancia no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, agregó.

Como se recuerda, el último martes el juez Richard Concepción Carhuancho impuso 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el caso Los Waykis en la Sombra. Al igual que el lunes, el investigado tampoco asistió a la audiencia, ni se conectó de manera virtual.

Cabe indicar que el hermano de Boluarte Zegarra es sindicado por la fiscalía como líder de una presunta organización criminal que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumiera la presidencia.

Se le imputa haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.

Desconoce su paradero

El primer ministro también negó conocer el paradero de Nicanor Boluarte. “Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie”, acotó.

Consultado sobre si el hermano de la mandataria será incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, Adrianzén señaló que existe un procedimiento y recordó erróneamente que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ingresó a esa lista porque tiene más de un año en la clandestinidad, cuando en realidad su inclusión se produjo semanas después de haber sido sentenciado a tres años y medio de prisión por el Caso Aeródromo Wanka.

“Si va a estar incluido en la lista de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe. Hasta donde sé es no es necesariamente que todos los que están en esta condición lo sean. Me imagino que hay algunas condiciones para que esto ocurra. ¿Por qué está Vladimir Cerrón en esta condición? Porque tiene más de un año fugado”, sentenció.