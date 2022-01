Conforme a los criterios de Saber más

A menos de tres semanas desde que Petro-Perú anulara el contrato que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO) por presuntas irregularidades, la empresa estatal volvió a realizar un proceso de licitación para la compra de biodiésel B100 por US$ 74 millones. Y a pesar de que participaron más postores que la primera vez (entre ellos las internacionales Repsol Trading S.A. y Trafigura Pte. Ltd.), la compañía de Samir Abudayeh volvió a ganar la buena pro.

Abudayeh sostuvo reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre. Y después de estas citas, HPO obtuvo el millonario contrato por la venta de 280 mil barriles de biodiésel. Precisamente, ante este hecho, la fiscal anticorrupción Norah Córdova inició una investigación preliminar contra el empresario y otros por presunta colusión y negociación incompatible.

Petro-Perú informó, a través de un comunicado la noche del martes, que, a diferencia de la anterior licitación, este nuevo proceso sí contó con la participación de una notaría pública para garantizar la “transparencia, imparcialidad y trato justo e igualitario” entre los participantes. La empresa petrolera también dejó entender que la contraloría había supervisado el concurso.

Sin embargo, el contralor Nelson Shack precisó que su institución no realizó control concurrente o simultáneo, porque se lo solicitaron con pocos días de anticipación.

“Estoy más sorprendido porque he leído el comunicado de Petro-Perú donde da la impresión de la contraloría ha hecho control simultáneo, y eso no es cierto. Nos han pedido que hagamos el control, pero no lo hemos podido hacer porque nos lo pidieron faltando muy pocos días [para la entrega de la buena pro]”, manifestó en Exitosa.

Shack explicó que para iniciar un proceso de control concurrente se necesita tiempo, información y planificación.

“Yo quiero descartar que la contraloría haya participado, no ha sido veedor ni ha hecho control concurrente, nada. Para nosotros esta contratación será objeto de un análisis posterior en donde se verá nuevamente la legalidad de cómo se ha llevado a cabo”, remarcó.

El contralor indicó que le sorprenden los resultados de este nuevo proceso de contratación, porque desde la perspectiva de su institución son claras las presuntas responsabilidades administrativas y penales en la licitación anterior.













Añadió que la actual Ley de Contrataciones del Estado permite a las empresas, como HPO, cuyo gerente afronta una investigación fiscal, continuar licitando con el sector público, mientras no haya una sentencia condenatoria.





Exigen transparencia

Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, resulta “un poco extraño” que HPO haya vuelto a ganar la licitación para la venta a Petroperú de 280 mil barriles de biodiésel, sobre todo al existir otros tres competidores. Agregó que por cómo fue anulado el primer proceso, la empresa de Abudayeh no debió haberse presentado por propia decisión.

“A nivel político, esto huele muy mal, lo que se ve es a un gobierno que incurre continuamente en infracciones, algunas son graves, y persiste y no sucede nada”, manifestó a El Comercio.

Herrera Descalzi también refirió que “hace rato” el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, debió haber dejado el cargo.

Chávez está comprendido en la investigación de la fiscal Córdova sobre la primera licitación a favor de HPO, después de que se reuniera con Castillo Terrones y Abudayeh, de acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, aunque el funcionario haya negado conocer al empresario.

“Estas citas en Palacio son un tema tan burdo que el directorio de Petroperú ya debería haberlo removido. Pero al gobierno parece que estas cosas no le importante y va dejando una imagen de impunidad ante la población”, expresó.

Aurelio Ochoa Alencastre, expresidente de Perú-Petro y ex director de Petro-Perú, indicó que, desde el punto de vista legal, HPO sí podía participar en este nuevo concurso, toda vez que no está suspendida en la OSCE. Agregó que existe un vacío en la Ley de Contrataciones del Estado sobre qué hacer con las empresas que afrontan investigaciones en el Ministerio Público.

“Hay que estar atentos por si hay reclamo de las otras empresas […] La forma como se ha dado esta nueva licitación da lugar a especulaciones y suspicacias, más aún en el ambiente político que vivimos. En el tema de fondo [sobre si podía o no participar HPO], ahí no habría problema”, manifestó en comunicación con este Diario.

Ocho indicó que la empresa estatal tiene la obligación de transparentar esta nueva licitación.

Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, advirtió que el problema de fondo en la actual directiva de Petro-Perú es que no le da la debida importancia a la necesidad de tener “un comportamiento transparente”, sobre todo con las presuntas irregularidades que se dieron en el primer concurso que ganó HPO.

“Lo pertinente hubiera sido abrir el procedimiento para que tenga escrutinio y determinar que los que participaran tuvieran los méritos”, dijo a El Comercio.

También señaló que no basta con que la empresa estatal suba a su página web toda la documentación, porque hay especificaciones técnicas que el ciudadano de a pie no tiene por qué entender. “Hay procedimientos que tienen que ser evaluados por especialistas, esto se soluciona de manera sencilla, que abran el proceso, que se certifique si siguió o no los criterios técnicos”, concluyó.

Fuentes relacionadas a Petro-Perú consideraron que este nuevo concurso sería “una pantalla” para intentar limpiar el primer proceso, porque este no habría “estado mal” si es que HPO ahora les ganó a empresas competitivas, como Repsol.

Agregaron que Petroperú solamente debió convocar a licitación de Biodiésel B100 para enero y luego en otro proceso para febrero, marzo y abril. “¿Quién tiene 280 mil barriles en el bolsillo para ponerlos en puertos en tan poco tiempo?”, subrayaron.

El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), secretario de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, dijo que ve con “preocupación y extrañeza” que la empresa estatal haya otorgado nuevamente a HPO la licitación para la compra de biodiésel.

“Esto amerita una investigación, y vamos a solicitar en la comisión que el ministro de Energía y Minas [Eduardo González] nos informe al respecto. Se tiene que revisar la documentación, son extrañas estas coincidencias, ya el país está harto de este tipo de situaciones”, remarcó.

El parlamentario José Cueto (Renovación Popular) indicó que le parece “indignante” que la empresa de Abudayeh haya logrado la buena pro en una licitación que fue “sacada de un día para otro”. “Han hecho un juego de papeles para volver adjudicar este contrato, por transparencia deben presentar todas las propuestas”, mencionó.

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, dijo que el Ejecutivo esperará, para pronunciarse sobre el fondo de esta nueva licitación a favor de la empresa de Abudayeh, los resultados que la contraloría pueda ofrecer.

Fuentes de contraloría señalaron que en las próximas horas acreditarán una comisión de control en Petro-Perú para este nuevo contrato.

Investigaciones fiscales

A inicios de este mes, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inicio investigación preliminar al presidente Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú (la primera licitación a favor de HPO) y Puente Tarata. La pesquisa de se suspendió hasta que el docente termine su mandato.

El Ministerio Público y la contraloría investigan primera licitación a favor de Heaven Petroleum Operators. En diciembre, intervinieron sede de Petroperú. (Foto: Contraloría)

A fines de diciembre, se conoció que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Norah Cordova, abrió investigación a Karelim López, al gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, al empresario Samir Abudayeh, y otros por presunta colusión y negociación incompatible. Esto por la licitación para la adquisición de biodiesel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

