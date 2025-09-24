Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Tomas Gálvez: ¿Qué decisiones y cambios se esperan en la gestión del fiscal de la Nación interino?
Resumen de la noticia por IA
Tomas Gálvez: ¿Qué decisiones y cambios se esperan en la gestión del fiscal de la Nación interino?

Tomas Gálvez: ¿Qué decisiones y cambios se esperan en la gestión del fiscal de la Nación interino?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al interior del Ministerio Público (MP) la incertidumbre impera luego de que Tomás Gálvez asumió como fiscal de la Nación interino.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC