Tomas Gálvez: ¿Qué decisiones y cambios se esperan en la gestión del fiscal de la Nación interino?

El martes 23 de setiembre se publicó la resolución 2958 -2025-MP-FN que oficializa la decisión de la Junta de Fiscales Supremos que designa a Gálvez Villegas en dicho cargo.

“Al respecto, en sesión extraordinaria de fecha 22 de septiembre 2025, la Junta de Fiscales Supremos -previo debate y deliberación— acordó por unanimidad aceptar que el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema de Familia, asuma como Fiscal de la Nación Interino, en aplicación de la normatividad antes descrita”, se lee en la resolución citada y publicada en las Normas Legales de El Peruano.

En el documento también se dispone que el fiscal supremo Pablo Sánchez retorne a su cargo frente a la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.

Mientras que la Fiscalía Suprema de Familia, antes conducida por Gálvez, quedó encargada a la fiscal suprema adjunta titular Gianina Tapia Vivas.

Con ello Gálvez Villegas asumió oficialmente como cabeza de la institución. Hasta entrada la noche del martes, el flamante titular de la entidad no había anunciado sus primeras acciones. Esto sucedería en las próximas horas.

Sin embargo, es un secreto a voces que se producirían cambios en los puestos adscritos a la FN, que son principalmente cargos de confianza.

Por ello, no sería sorpresa que Gálvez Villegas designe a los nuevos encargados del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, además de otras oficinas como Cooperación Judicial, así como la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación.

La Junta de Fiscales Supremos la integran: Tomás Gálvez; Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, Patricia Benavides y Zoraida Ávalos. Delia Espinoza se encuentra suspendida por seis meses.

Uno de los primeros cambios administrativos, realizado el martes , fue relevar a la abogada Roxana Victoria Cavero Uribe en el cargo de de confianza de gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales.

Se designó en dicha oficina a Silvia Karina Avila Lam, quien ya ocupó anteriormente dicho cargo y quien es investigada por presunta falsedad ideológica y omisión de funciones.

De acuerdo a los hechos, en octubre del 2022, Ávila habría presuntamente entregado información falsa a la Junta de Fiscales Supremos sobre las plazas vacantes como fiscal supremo titular al interior, lo que llevó a que Delia Espinoza sea enviada como representante de la fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En otro aspecto, Gálvez Villegas deberá tomar una decisión sobre la situación de los coordinadores nacionales de las diversas fiscalías quienes remitieron un oficio poniendo sus cargos a disposición.

El documento fue presentado el 21 de setiembre ante el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien asumió el interinato tras la suspensión de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En el mismo, los fiscales superiores coordinadores nacionales se dirigen a Sánchez señalando que -ante la suspensión de Espinoza- ponían su cargo a disposición, teniendo en cuenta que ella los designó o ratificó como coordinadores nacionales en diversas especialidades del Ministerio Público.

“En ese sentido, ponemos a disposición de su digno despacho los cargos que venimos desempeñando, a efectos de que se adopten las decisiones que correspondan; quedando a la espera de lo que su despacho determine en el marco de la institucionalidad del Ministerio Público.” Fiscales Coordinadores Nacionales

Si bien el documento fue remitido a Sánchez Velarde, será Tomás Gálvez Villegas, en su condición de fiscal de la Nación interino, quien deberá decidir si ratifica y cambia a los fiscales coordinadores nacionales.

El documento fue firmado por los fiscales:

Fany Soledad Quispe Farfán (Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada)

Rosario Isabel Quico Palomino (Coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad),

Omar Tello Rosales (Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de los Distritos Fiscales “A” y “B”) y

Mirko Dino Cano Gamero (Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos).

Tomás Gálvez es oficialmente el fiscal de la Nación interino. (Foto: GEC)

También fue firmado por los fiscales:

Frank Robert Almanza Altamirano (Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental),

Aurora Remedios Fátima Castillo Fuerman (Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia),

Jacqueline Julissa Pérez Castañeda (Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar),

Rosa Berenice Romero Ohama (Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas),

Cecilia Gabriela Gonzales Fuentes (Coordinadora Nacional de las Fiscalías Superiores de Familia y Provinciales de Familia) y

Jorge Eduardo Vergara Villanueva (Coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito).

Delia Espinoza y su recurso de amparo

Mientras en el Ministerio Público (MP) esperan las primeras acciones que adoptará Tomás Gálvez, la suspendida exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se prepara para sustentar su recurso de amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la emisión de la Resolución N° 231-2025-JNJ de junio del 2025.

El juzgado constitucional escuchará este viernes 26 de setiembre a Espinoza y su abogado, así como a la defensa de la fiscal Patricia Benavides y a los representantes de la JNJ.

Si bien, el punto principal de la demanda fue la afectación de los derechos de Espinoza, al pretender ser removida como fiscal de la Nación para que Benavides ocupe dicho cargo, el amparo también incluye declarar la nulidad de los procesos disciplinarios que se hayan abierto en su contra por no ejecutar la resolución expedida por la JNJ.

Gino Ríos, presidente de la JNJ, y Delia Espinoza, fiscal de la Nación.

Como se recuerda, Espinoza Valenzuela fue recientemente suspendida en el cargo en el marco del proceso disciplinario que sigue la JNJ en su contra por no haber ejecutado la reposición de Benavides como fiscal de la Nación como disponía la Resolución N° 231-2025-JNJ.

Sumado a ello, el juzgado constitucional también deberá volver a pronunciarse sobre la medida cautelar que interpuso Espinoza en contra de la JNJ, donde también cuestiona el proceso disciplinario y ahora, su suspensión en el cargo por seis meses.

Poder Judicial evaluará este viernes el recurso de amparo interpuesto por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

