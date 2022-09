Cristina Kisner es creadora del libro “Mi cocina saludable” (Planeta, 2018), en donde enseña recetas nutritivas y deliciosas. Todas creadas desde cero y tras una larga investigación que surgió después de ayudar a sanar a sus hijas a través de la alimentación.

Cristina Kisner, cocinera y autora de libros.

El alimento como medicina

La alimentación es capaz de prevenir enfermedades y hacer que uno tenga una vida más longeva. Para Cristina Kisner esto se volvió una realidad cuando a una de sus hijas le dio una rinitis alérgica muy fuerte que ningún médico en Lima encontraba la causa. “Con mi primera hija empecé a leer mucho sobre alimentación saludable. Después de la lactancia materna, me preocupé en darle los mejores ingredientes durante la alimentación complementaria. Pero empezó con una rinitis alérgica muy fuerte. Todos los médicos me daban los mismos tratamientos y no había mejora. Empecé a estudiar sobre cocina saludable. Empezamos a dejar los alimentos ultraprocesados y los lácteos, que son tan dañinos, y vimos como la rinitis desapareció”, recuerda.

Ese fue el primer paso y acercamiento con la cocina saludable. Ya con todo lo leído, sabía que la alimentación se estaba convirtiendo en la medicina que su hija mayor necesitaba. Hace 17 años, cuando aún no había tanta información ni libros, Kisner buscaba la forma de conseguir buenos insumos que permitan que su familia coma delicioso pero nutriéndose.

Cristina Kisner comparte recetas saludables en sus redes sociales. Estas son libres de lácteos, con insumos orgánicos, aptas para personas celiacas y con intolerencias.

Cuando empezaron el colegio fue un nuevo reto. “Empezaron la loncheras. Y tenía que ver qué iban a llevar mis hijas al colegio. Quería que ellas compartieran sus loncheras con sus amiguitos. Para mí, era muy importante que sus compañeros comieran como ellas, porque así estarían seguras y protegidas de la comida chatarra. Luego, pasó un tiempo, y las mamás de sus compañeros me escribían y llamaban para que les comparta mis recetas y les diera clases. Yo jamás pensé en enseñar. Les decía que no estaba lista, pero me animaron. Iban a mi casa y les enseñaba lo que sabía. Me gustó mucho esa experiencia”, comenta.

La segunda vez que confirmó que la alimentación saludable tiene el poder de sanar fue cuando se enteró que una de sus hijas tenía alergia al gluten. “Mi segunda hija empezó con dolores de cabeza, de estómago, náuseas y dolor de pecho. El gastroenterólogo empezó con varios análisis y nada”, añade.

“Hace 10 años, le dije que quizás sería gluten. Me dijeron que era poco probable. Eliminé con el gluten, y pensé: ¿qué hago ahora? No encontraba nada en Lima que fuera libre de gluten. No habían libros. No era fácil pedir por Amazon. En casa dejamos de comer gluten todos para evitar la contaminación cruzada”, comenta.

Receta hecha por Cristina Kirsen.

Cristina recuerda que para comprobar que fuera el gluten lo que le estaba haciendo daño a su hija, le daba pequeñas muestras de gluten (proteína del trigo) y cada vez que comía algo con esto regresaban los síntomas. Luego, la medicina pudo confirmar que su hija no debía comer más nada que contenga gluten.

Luego, empezó a experimentar para lograr panadería y pastelería libre de gluten. Y lo que preparaba era tan rico que cuando conoció a uno de los dueños de la pastelería San Antonio, que también tenía celiaquía, le propuso hacer un proyecto en conjunto: café Huh Natural & Real Food.

Milagros

Cristina sabía que la comida tenía un poder sobre la salud de las personas, para bien o para mal. La comida ultraprocesada es capaz de inflamar al cuerpo, y el estado de inflamación crónica es la madre de todas las enfermedades. Pero existen enfermedades que por más que uno cuide sus hábitos alimenticios, el estrés, las horas de sueño y la actividad física pueden aparecer. Algunas de ellas son el cáncer y las enfermedades infecciosas, ocasionadas por bacterias, parásitos y viruses.

“A mi tercera hija le encontraron un tumor detrás del ojo. Fuimos al INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas), con los mejores doctores. Y estaban seguros que era cáncer. Nos dijeron que tenía que realizarse una operación porque el tumor estaba presionando uno de sus ojos”, cuenta.

Durante la operación, según Cristina, hubo una gran cadena de oración en su escuela de sus hijas y en las redes sociales. Cuando terminó el procedimiento, le contaron los médicos que no era un tumor como indicaban los exámenes previos, sino un fístula llena de pus. “No podíamos creerlo. Los doctores nos dijeron que fue un milagro”, asegura.

La empresaria peruana no tenía idea de qué era lo que había generado eso. Pero creía que podría estar asociado con la alimentación. “Empecé a leer sobre la dieta AIP ( protocolo autoinmune). Empezamos a comer orgánico. Me di cuenta que no solo debemos cuidar que sean alimentos naturales sino la calidad de estos. Actualmente, existe demasiada contaminación por pesticidas y es por eso que es mejor consumir alimentos orgánicos”, argumenta.

La familia de Cristina solo come orgánico, libre de gluten, libre de lácteos y alimentos que estén dentro del protocolo autoinmune. Tres de sus pequeñas hijas tienen enfermedades que pueden tratarse con la alimentación.

Ya había enfrentado varios problemas sobre todo relacionados a la salud de sus hijas, y a esto se sumó problemas financieros y según relata perdieron todo. “La empresa, la casa, la cafetería, los autos y las niñas ya no iban al colegio. Fue un momento difícil. Y los problemas de salud regresaron, la última de mis hijas, vivía siempre con infecciones. Tenía un problema de riñón y su urólogo quería que la operarán. Se le hicieron varios estudios”, comenta.

Hubo juntas médicas con especialistas de otros lugares y su hija formó parte de un nuevo estudio para este problema de salud.

En ese país, conocieron a un médico que era gran urólogo y le indicó a Cristina que apueste por complementar la alimentación de su hija con cramberries (arándanos rojos). Actualmente, hay estudios científicos que afirman que este fruto silvestre tiene propiedades para prevenir infecciones urinarias, debido a las proantocianidinas que tienen actúan impidiendo la adhesión de la bacteria E.coli. Cristina siguió su consejo y las infecciones urinarias de su pequeña hija cesaron. Para ella, los milagros en la vida se presentan en forma de personas, momentos y lugares.

Cristina Kisner.

Tocar fondo

Como la vida está llena de señales. Le contaron a Cristina que la pequeña cafetería que tanto le había gustado en Estados Unidos estaba a la venta, así que decidieron apostar por ella. “Nos pedimos prestado de familiares y amigos para poder adquirir el espacio”, añade. Una vez que lograron concretar el proyecto llegaron a Estados Unidos en octubre del 2019.

“Llegamos con 14 maletas y el perro. Las cosas empezaron a caminar pero solo vendíamos 200 o 300 dólares a la semana. Con eso comprábamos nuevos insumos para seguir vendiendo nuestros postres y otras preparaciones. Empezó la pandemia y si bien aquí no cerramos, sí hubo un cambio. Fue un año duro. Trabajamos desde las 5 a.m. hasta la 1 a.m. todos los días. Nos pedíamos dinero prestado de la mamá de mi esposo Sebastian para poder comer”, añade.

A pesar de trabajar casi 19 horas diarias, Cristina recuerda que ella y su esposo se sentían agradecidos. “Estábamos aquí. Cuando uno tiene problemas cambia de perspectiva. Teníamos deudas, muchas deudas y estábamos haciendo de todo para poder pagar. Estábamos atrasados con el alquiler del local. Nuestros clientes nos regalaban ropa para las niñas y cosas que ellos no usaban”, recuerda.

Cristina Kirsen y Sebastian Gracey viven con sus cinco hijas y dos perros en Roswell, Estados Unidos.

Salir a flote

Su vida, da un giro de 180 grados cuando de pronto apareció Brandon Stanton, el autor de los libros “Humans of New York”. El escritor y fotógrafo llegó a su cafetería Cristy’s Kitchen, en Nuevo México. “Lo ayudamos con su alimentación. Le conté mi historia y quería que lo ayudara. También tiene una enfermedad autoinmune (como una de sus hijas) y los médicos no estaban acertando con su tratamiento. Le cocinaba semanalmente. Él venía una vez a la semana para llevarse toda su comida congelada”.

Luego que Stanton se siente mucho mejor con la comida que recibía semanalmente de la familia de Cristina, les propuso algo. “Me preguntó: ¿cómo están?, pero fue un ‘cómo están’ de esos que te preguntan por cómo te sientes de verdad. Le conté que estábamos muy endeudados y que la vida en Estados Unidos era más fuerte de lo que imaginábamos. Él nos escuchó y nos dio 30 mil dólares. Nos dijo que era para que compremos lo que necesitemos. ‘Yo tenía a los mejores doctores, pero tú me diste esperanza’, me dijo. Y yo también necesitaba esperanza, así que con eso me agarró y acepté”, agregó.

Pero no fue solo con dinero con lo que Stanton ayudó a la familia de Cristina. En sus redes sociales, el escritor y fotógrafo, comparte la historia de personajes en 12 publicaciones. “Me dijo que quería contar nuestra historia. Yo no lo podía creer, no entendía qué era lo que podríamos enseñar. Durante un día entero vino y nos entrevistó, publicaba un post cada hora y me dijo que el último post no lo leyera hasta que él me dijera que lo hiciera”, añade.

En el último post, el escritor estadounidense hizo una recaudación de fondos mediante Gofundme. Se logró recaudar poco más de 1 millón de dólares. “Recibimos una llamada de una persona en Maryland, nos dijo que su hijo estaba enfermo y que nuestra historia le había dado esperanza. Esa llamada fue todo para mí”, cuenta.

La recaudación de fondos que hizo el fotógrafo para ayudar a la familia de Cristina Kisner.

“Con el dinero recaudado pudimos devolver todo el dinero que debíamos. Pusimos todo en orden. Mejoramos el local, ahora tenemos nuevos proyectos. La cocina ha sido nuestra vida. La cocina salvó la vida de mis hijas”, revela.

Cristina y Sebastian, fundadores de Cristy’s Kitchen.

Sabe que todo lo que han pasado y han enfrentado lo ha podido superar porque ha tenido un gran compañero al lado: Sebastian. “Yo puedo cocinar, pero él es quien maneja el restaurante. Mi fuerza motora es él. Ha sido un viaje de aprendizaje. Perder la empresa en Lima, manejar los problemas juntos. Ha sido un no rendirse y mejorar”.

Tras la recaudación de fondos, Cristina o Cristy como la llaman por allá, empezó a tener invitaciones para trabajar con ella. Editores querían que escriba libros de cocina y ella ha decidido trabajar junto a Stanton y su editorial. Desde el 26 de septiembre su nuevo libro “Cristy’s Kitchen: More Than 135 Scrumptious and Nourishing Recipes Without Gluten, Dairy, or Processed Sugars” está en preventa.

El libro Cristy’s Kitchen: More Than 135 Scrumptious and Nourishing Recipes Without Gluten, Dairy, or Processed Sugars.

“No quiero vender un libro, quiero que las personas lean un historia de esperanza. En el libro hay muchas recetas pero también les cuento mi proceso. Es un libro muy sentimental. No es de éxito sino de que los milagros existen. Yo estudié programación de computadoras, no sé que hago aquí cocinando, pero la vida me ha llevado hasta aquí”, concluye.