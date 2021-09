Conforme a los criterios de Saber más

No se considera una influencer para nada, pero sí cree que ha inspirado a muchas personas a dedicarse a la repostería a pesar de no haber tenido una formación profesional, como es su caso. Sandra Plevisani es una institución cuando se habla del arte que envuelve preparar dulces, y la respaldan los casi 17 años que lleva en la televisión compartiendo su conocimiento y los distintos libros que ha lanzado. En estos tiempos tan difíciles la repostería se ha vuelto una especie de zona de confort y felicidad para más de uno y por eso, Provecho le consultó a Plevisani cuáles son los 10 consejos básicos para todos los interesados en preparar postres.

Si algo tengo que confesar es que una de mis más grandes pasiones es la cocina, en especial la repostería. Así, con 9 años de edad, me aventuré a preparar mis primeras comidas y postres y uno de los primeros nombres que conocí fue el de Sandra Plevisani. Mi mamá compró algunos de sus libros y recuerdo las horas que me pasaba leyéndolos, revisando las apetitosas fotos y soñando con preparar alguna de esas delicias. Años después, puedo decir que sé preparar una buena crema pastelera, mis brownies son deliciosos y preparo unas galletas que conquistan a cualquiera. Precisamente porque aprendí mucho viéndola en la televisión y preparando sus recetas, consideré que su voz podría animar a más de uno a probar suerte en la cocina preparando el postre.

(Foto: Sandra Elías)

Aquí, los 10 consejos que obtuve de la conversación con Plevisani.

1. “La persona que se dedica a la repostería tiene que tener pasión” dice Sandra. Y es totalmente cierto. Esto no se nota solo en un producto final apetitoso y bien decorado, sino también en el proceso, porque como todos sabemos la repostería se basa en la exactitud y eso requiere un esfuerzo por parte del repostero.

2. Es importante tener todos los ingredientes y moldes o recipientes necesarios a la mano. Una buena idea es revisar la receta el día anterior y hacer las compras para tener todo listo.

3. La limpieza es un principio básico que se extiende al espacio donde se realizará la preparación y también a los procesos del repostero. En cuanto al atuendo, señala que hay que utilizar un mandil, tener un secador a la mano y calzar zapatos adecuados para no resbalarse en la cocina.

Blondies de manzana, servidos con una apetitosa salsa de butterscotch. (Foto: Sandra Elías)

4. Se sigue la receta al pie de la letra. “La gente debe entender que la repostería es como un experimento de química. Lo mejor es seguir las reglas”, comenta la cocinera. “Yo voy descubriendo mis recetas a base de prueba y error. Por eso le digo a la gente que yo ya malogré tanto y desperdicié los ingredientes que cuando doy una receta quiero que la sigan exactamente”, afirma. Además, recuerda, que esto también se aplica a los moldes o recipientes necesarios para cocinar.

5. Es necesario contar con los utensilios adecuados para las preparaciones. Sandra recomienda que en el kit básico se cuente con una espátula, un buen cuchillo, un rodillo, un batidor de alambre y tazas y cucharas medidoras. Si eres de los que busca mayor exactitud, puedes apostar por una balanza.

6. La práctica hace al maestro. Es realmente importante que cuando uno quiere dominar una receta, no solo debe seguirla al pie de la letra sino que, probablemente, deba prepararla más de una vez. No hay que desanimarse si a la primera no sale algo, sino más bien revisar los procesos y encontrar aquello que se pueda mejorar.

7. Los ingredientes se deben tener a temperatura ambiente, a menos que la receta indique precisamente lo contrario. En general, cuando una preparación incluye huevos, leche, mantequilla o cualquier ingrediente que se pueda tener en refrigeración, es necesario retirarlo del frío antes para que su temperatura sea adecuada.

En su último libro también enseña a preparar crema pastelera, un básico para muchas recetas. (Foto: Sandra Elías)

8. El “mise en place” será tu mejor amigo al momento de preparar una receta. Muchas veces no debemos lidiar solamente con la preparación en si, sino también con el hecho de seguir la receta y esto puede complicarse cuando olvidamos algún ingrediente. Por eso, Plevisani recomienda que un paso previo e importante es tener todos los ingredientes previamente medidos y a disposición del cocinero (a esto se le conoce como “mise en place”, un término en francés).

9. Para las preparaciones al horno, es mejor trabajar con moldes de metal porque son mejores conductores de calor y la preparación se cocinará de forma uniforme. Sandra cuenta que cuando se trata de postres que requieren colapez sí prefiere trabajar con silicona.

Bizcotelas. (Foto: Sandra Elías)

10. Siempre se debe precalentar el horno. “Para que pueda salir bien tu receta, debes precalentar el horno por 10 minutos porque así la preparación se cocinará de forma uniforme”, explica. También es importante recordar que no se debe poner el horno en modo gratinador o ninguno otro. “Lo que ocurre cuando ponen a gratinar un queque o se olvidan que está en un modo distinto al del horno tradicional, es que no se cocina bien, y se puede ver dorado y rico, pero puede estar crudo por dentro”, comenta Sandra.

Dato

El año pasado se presentó el libro “Cocina en familia con Sandra Plevisani”, donde la conocida cocinera comparte recetas fáciles de seguir que se comparten en familia. Incluye recetas de panes como el de yemas o el brioche y preparaciones saladas como pizza, salsa de pesto verde y ravioles de ricotta y espinaca. Además de deliciosos postres como barras energéticas de granola, queque inglés con frutos secos y crocante de pecanas, entre otros. Puede encontrarlo a la venta en los supermercados Plaza Vea y Vivanda.

(Foto: Planeta)

VIDEO RECOMENDADO